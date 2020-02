Jedna od najvažnijih suvremenih europskih kazališnih skupina, Needcompany, predstavlja se u Rijeci s tri predstave i izložbom

Jedna od najvažnijih predstavnica suvremenog europskog teatra, belgijska umjetnička skupina Needcompany, u sklopu programa Rijeka 2020 Europske prijestolnica kulture od 29. veljače do 6. ožujka izvodi tri predstave i otvara izložbu kojima predstavlja bogatstvo i raznolikost svoga umjetničkog rada – jedna je predstava primarno glazbena, druga dramska, a treća plesna.

'Koncert banda koji gleda u krivom smjeru' Maartena Seghersa i Needcompany, na programu je 29. veljače u Hrvstskom kulturnom domu Rijeka u 21 sat, a riječ je o predstavi 'o trudu koji je nužan', kako tumače autori. 'Koncert benda koji gleda u krivom smjeru' portret je skupine umjetnika koji beskonačno trče dalje. Nejasno je bježe li od bijede na svijetu ili trče prema njoj. Njihova je izvedba poput lonca pod pritiskom koji pršti neograničenim trudom i dovodi do bujanja optimizma koji je izgubio svaki smisao za smjer, stoji u najavi predstave. Bend koji gleda u krivom smjeru čine Maarten Seghers i Rombout Willems kao gitaristi i pjevači te Nicolas Field na bubnjevima.

'Zanati – izrađivanje porculana, pletenje i kukičanje – imaju važnu ulogu u njihovu umjetničkom radu. Materijali koji prolaze kroz ruke Lemm&Barkey obrađivani su na gotovo nemilosrdno histeričan način i pretvoreni u nešto monumentalno. Priča koja je započela s materijalima popucala je po šavovima i oblikovala nešto veće. Porculanski predmeti postaju dijelovi tijela, pa čak i poveznica među tijelima. Što je besmislenije od rukom izrađenog čajnika – iz kojega se ne može piti čaj? Grudnjak od porculana je nepodnošljivo krut. I je li detaljno izrađen medvjed dječja igra ili tek transgresivan san? Da znaju odgovore, ne bi stvarale ove predmete' navodi se u najavi izložbe.

Slijedi predstava 'Sve što je dobro' koja je na programu HNK Ivana pl. Zajca 3. i 4. ožujka u 19:30, a nastala je u suradnji, koprodukciji i koprezentaciji: Needcompany i partnera: Rijeka 2020, Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Ruhrtriennale – Kultur Ruhr GmbH (DE), Festivala ReimsScènesd'Europe (FR), Concertgebouw (Brugge, BE), La Colline Paris (FR), Zürcher Theater Spektakel (Zürich, CH), Teatra Central de Sevilla (ES), Kaaitheatera Brussel (BE), Toneelhuisa Antwerpen (NL), Malta festivala Poznań (PL), Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH (DE) i NTGent (BE).

'Sve što je dobro' priča je o gubitku i nadi.'Ljubavna priča u vrijeme kada Europa žrtvuje svoje vrijednosti i kada su mnogi podlegli mržnji i nerazumijevanju. Priča o obitelji umjetnika s njihovim svakodnevnim brigama i sveprisutnom smrću koja se nemilosrdno uvlači u intimu njihova doma, ali obuzima i vanjski svijet' najavljeno je.

Jan Lauwers je autor teksta, scenograf i redatelj predstave, a Maarten Seghers autor je glazbe.

Priča započinje 2014. kada se Jan Lauwers susreće s izraelskim elitnim vojnikom i ratnim veteranom Elikom Nivom koji je nakon teške nesreće i duge rehabilitacije postao profesionalni plesač. Tijekom dugih rasprava o vojnim operacijama u kojima je Nivo sudjelovao i o njegovu plesačkom razvoju u sigurnom svijetu živih umjetnosti u Njemačkoj, na briselskom aerodromu Zaventem i na stanici podzemne željeznice Maelbeek eksplodirale su bombe.