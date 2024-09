Francuska književna zvijezda Del Amo u Zagrebu: Dobili smo veliku LGBT bitku, ali i dalje se bojim

traje do subote

Razotkrivanje je počelo čitanjem: prvo je Del Amo pročitao pasus iz svog roman 'Sin čovječji', a zatim je to isto učinio Ferčec u hrvatskom prijevodu, da bi potom jednostavno pitao gosta - 'Kako si', što je izazvalo smijeh okupljenih.

'Sretan sam što sam ovdje. Osobna je sreća upoznati svoju prevoditeljicu i gledati kako moje knjige putuju po svijetu. Hvala vam što ste ovdje večeras', odgovorio je Del Amo i dodao: 'Posao promicanja i predstavljanja knjiga je za mene nešto neobično. Živim jedan povučeni život na francuskom selu. Ova putovanja i druženja su odmak od moje samoće. Kad pišem svoje romane, ne mogu se odmaknuti od onoga što radim. Tek s odmakom i pitanjima koja dobivam uspijevam uspostaviti nekakav diskurs. Zadaća odgovaranja na intervjue nije dio mog sustava.'

'Kad je ta povučena, usamljena osoba pisca postala, da tako kažem, prosvjetitelj? Kada se od njega počelo očekivati da ima mišljenje o svijetu? Čini mi se da postoji određeni aspurd da se vjeruje nekome tko proizvodi fikciju, laž. Kakav je tvoj odnos tihog čovjeka koji živi na selu prema ulozi javnog intelektualca?', pitao je Ferčec.

'Čudna je to situacija jer smatram da pisci nemaju nikakve odgovore. Da imaju odgovore, pisali bi eseje, ne fikcije. Ne poznajem puno ljudi koji su lošije kvalificirani za stvarni svijet od pisaca. Sve što radim me dovelo do toga da odaberem bitke u kojima ću se boriti. Angažirao sam se u nekim udrugama ne bih li branio svoja uvjerenja, ali nisam aktivist u okviru romana', izjavio je Del Amo.