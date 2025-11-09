Skup sjećanja na Kristalnu noć: 'Oni koji toleriraju 'ZDS' nisu ništa naučili'

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma, Antifašistička liga Hrvatske u nedjelju je organizirala skup sjećanja na Kristalnu noć, uz poruku da sjećanje na taj događaj nije samo čin pijeteta prema žrtvama, nego i upozorenje na opasnost ponovnog širenja mržnje i ekstremizma u društvu

Predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić podsjetio je da je 9. studenoga odabran za Međunarodni dan borbe protiv fašizma jer je upravo u noći između 9. i 10. studenoga 1938. godine nacistički režim organizirao progon nad njemačkim i austrijskim Židovima - događaj koji je označio početak sustavnog uništenja europskih Židova i uvod u Holokaust.

'Kristalna noć nije se dogodila preko noći nego je godinama prije toga poticana mržnja prema sugrađanima židovskog podrijetla, propaganda je stvarala sliku o navodnoj prijetnji manjine većini, a nasilje su potom provodili radikalizirani mladići i veterani', rekao je Pusić na skupu ispred spomenika žrtvama Holokausta i ustaškog režima, kod Glavnog kolodvora u Zagrebu. Istaknuo je kako je Kristalna noć trajno upozorenje svakoj državi na opasnosti uzurpiranja domoljublja, pretvaranja mržnje i predrasuda u nacionalne vrijednosti te na šutnju većine koja omogućuje nasilje nad manjinom. 'Činjenica da se to dogodilo u tada visoko civiliziranom i kulturnom narodu pokazuje da se može dogoditi svugdje ako se ne prepoznaju znakovi opasnosti', dodao je.