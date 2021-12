Izložbe dizajna u splitskom Multimedijalnom kulturnom centru

Multimedijalni kulturni centar u Splitu ugostit će od 22. prosinca dvije izložbe dizajna, “Mirko Ilić - Iz povijesti ljudske gluposti - dizajnerska povijest svijeta" i Izložbu hrvatskog dizajna 19/20 – nagrađene radove

"Kao dizajner, art direktor, i ilustrator za brojne novine i magazine – Polet, Start, Danas, Panorama, Time, New York Times, Wall Street Journal i druge – Ilić je ostavio snažne vizualne komentare na aktualna društvena i politička zbivanja u vremenskom rasponu od početka svoje karijere u drugoj polovici 1970-ih sve do danas", podsjećaju iz HDD-a.

Prva je panoramski prikaz rada istaknutog grafičkog dizajnera Mirka Ilića od plakata, preko novinskih naslovnica i ilustracija do stripova, remiksiranih kao priča o posljednjih 120 godina ljudske povijesti, dok druga daje bijenalni presjek najboljih radova suvremenog hrvatskog dizajna u svim područjima dizajnerskog djelovanja, ističe se u najavi Hrvatskog dizajnerskog društva.

Posjetitelji će se kroz te radove, objavljivane u novinama i časopisima, podsjetiti na neke od najvažnijih događaja recentne povijesti, ali i suočiti s nizom refleksija na dalju prošlost događaje relevantne tada i danas.

"Osmišljena za mali izložbeni prostor, bez pretenzija da bude sveobuhvatna retrospektiva jednog od najistaknutijih svjetskih dizajnera, izložba tako pruža priliku za nov način sagledavanja starijih ostvarenja iz jugoslavenske faze karijere do 1986. i onih nastalih u Sjedinjenim Državama od tada do danas, uključujući i rijetko izlagane radove, ili one koji su rijetko prikazivani zajedno", najavili su iz HDD-a.

Izložba hrvatskog dizajna, središnja i najvažnija strukovna dizajnerska manifestacija u Hrvatskoj, od 1999. okuplja najbolje dizajnerske radove nastale tijekom dvogodišnjeg razdoblja u svim područjima dizajnerskog djelovanja.

Tu su radovi dizajna vizualnih komunikacija i grafički dizajn, industrijski dizajn, dizajn ambalaže, dizajn prostornih intervencija i sustava, dizajn interakcija i elektroničkih medija, kritički, odnosno konceptualni dizajn, modni i odjevni dizajn.

Bit će izloženo preko četrdeset projekata (plakati, knjige, namještaj, proizvodi i sl.), nagrađenih ili ovjenčanih posebnim priznanjima u svojim kategorijama te predstavljena studentska sekcija koja daje uvid u sva aktualna postignuća u visokoškolskoj dizajnerskoj edukaciji.

Prije gostovanja u Splitskom MKC-u, izložba je bila pokazana i u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu te u Muzeju grada Rijeke, kao i, prvi put, integralno predstavljena online

Izložbe u Splitu mogu se razgledati do 18. siječnja.