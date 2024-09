Iz groba u kina: Novi je Bubimir šarmantni hit, nova Vrana teški promašaj

Nije lako ni na onom svijetu. Osobito ne useljenicima. Tako je u fantastičnoj komediji strave 'Bubimir Bubimir' u režiji Tima Burtona jedna od najuspjelijih doskočica ona vezana uz dolazak upravo preminulih u zagrobni svijet. Posvemašnja birokratizacija, sporost administracije te ne osobito human odnos prema imigrantima iz ovoga u onaj svijet prikazani su ne samo uz puno mašte, kakva već četrdeset godina karakterizira Burtonove dugometražne filmove, nego i kroz neposrednu referencu na stvarni svijet. Onaj u kojem useljenici od SAD-a do Hrvatske prolaze štošta da bi pronašli i zadržali svoje mjesto pod suncem.

Tim Burton – od Animafesta preko Batmana do kralja crnila

Jedan od najprepoznatljivijih američkih i svjetskih filmaša Tim Burton tako se vratio svome drugom dugometražnom igranom filmu u karijeri koji mu je krajem 1980-ih i otključao vrata iznimno uspješne holivudske karijere, a koja je pak širom otvorena planetarnim kinohitom 'Batman' iz 1989. Kao svestrani student animacije na umjetničkoj akademiji California Institute of the Arts, zatim kao animator u Studiju Walt Disney, Burton je debitirao kratkometražnim ostvarenjem 'Vincent' iz 1982., a koje je, među ostalim, prikazano i na Animafestu 1984. osvojivši u Zagrebu nagradu ocjenjivačkog suda za promicanje umjetnosti i književnosti, a na Festivalu u Ottawi nagradu publike. 'Vincent' je – i stilski i tematski – njegovo konstitutivno djelo koje ga je u autorskom smislu odredilo sve do ovogodišnjeg kinohita 'Bubimira Bubimira': makabrično ozračje, gotički ugođaj, sarkastični humor te pojedinac ili pojedinci čija tankoćutnost i različitost od prosjeka izazivaju neizbježne konflikte s redovito nesnošljivom okolinom.

Burton je prvog 'Bubimira' režirao nakon svoga cjelovečernjeg igranog prvijenca 'Pee-weejeva velika pustolovina' iz 1985., potvrđujući i u svojim kasnijim igranim radovima da je prije svega animator te majstor stop-animacije. Kada je nakon niza godina i pokušaja napokon odlučio realizirati nastavak 'Bubimira', novi je film također prožeo animiranim dijelovima koji su možda i njegov ponajbolji dio. Naime nastavak ostaje u sjeni izvornog filma, ne toliko vizualno jer je i dalje riječ o briljantnim redateljskim rješenjima kada su posrijedi likovi, šminka, kostimografija, scenografija te mnoštvo detalja u dočaravanju susreta svijeta živih i svijeta mrtvih, koliko narativno.