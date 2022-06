Francuska književnica Jakuta Alikavazović: Nitko me nije tražio da promijenim ime, ali kad sam dobila nagradu Goncourt, čula sam priče da ne postojim

Jakuta Alikavazović, dobitnica prestižne književne nagrade Goncourt, autorica je četiri romana i jednog nagrađenog eseja. Redovita je kolumnistica dnevnog lista Libération, profesorica engleske književnosti na pariškoj Sorbonnei, a bosanskog je i crnogorskog porijekla. Jedna je od izuzetno zanimljivih gostiju koji su se ove godine prvi puta predstavili hrvatskoj publici u sklopu Festivala europske kratke priče čije se 21. izdanje održalo u Zagrebu i Zadru od 5. do 10. lipnja. Tijekom festivala, imali smo priliku porazgovarati s autoricom

Navečer, noću, održavale su se duge, pijane, anonimne zabave na kojima je Paul gubio prijatelje u gomili, namjerno ih gubio, jer su svi slinili nad njim i njegovim plivačkim torzom i dugim trepavicama. Noći u kojima su mu ljudi tutkali čaše pune bistrih ili magličastih tekućina koje su ga ponekad uranjale u neobičnu sporost u kojoj je sve teklo kao pod vodom i gdje pokreti nikada nisu bili posve privedeni kraju, nego su jedva dosezali devet desetina puta. Noći na krovovima ili u podrumima ili u vilama ili napuštenim stanicama metroa. Noći pune dima. Noći u kojima je gubio iz vida svoje prijatelje, pa ih potom ponovo pronalazio, mada to ponekad nisu bili oni, već samo njegovo lice, njegov vlastiti odraz uhvaćen ovdje ili ondje. Noći u kojima su ga drugi nastojali uzalud uvući u krevet. Noći u kojima je bio opsjednut seksom jer u to je vrijeme Paul bio pod prokletstvom ili čarolijom, jednostavno se nije mogao riješiti svoje nevinosti, svaki put, djevojka bi nestala ili on otišao ili se netko pojavio ili su morali otići; ali još čudnije, čak i kada se seksao i, kako god definirali taj čin, bilo kao običan ili pornografski ili legalan ili ništa od navedenog, čak i kada je umetnuo svoje genitalije u nečije tuđe, čak i kada bi svršio s nekontroliranim drhtajem i djelo je konačno počinjeno, pomislio je, konačno! – sutradan ili nekoliko dana kasnije, bilo je kao da se ništa nije dogodilo. Opet je bio djevica i pomiren s time.

Moram reći da, i kao autorica i kao čitateljica, oduvijek uistinu vjerujem da je doista jedino književnost bitna. Znam da bi se o tome vjerojatno moglo štošta reći, no to je jedini vrijednosni sustav koji mi istinski omogućuje da se bavim pisanjem. No, voljela bih da je za mene bilo tako! U stvarnosti, priznanju je ipak trebalo neko vrijeme da stigne. Nakon što je moj roman dobio Goncourta za najbolji romaneskni prvijenac, čula sam da se šuška da ja u stvari ne postojim, odnosno, da ime koje zvuči tako nečuveno strano naprosto mora biti pseudonim. Bili su to izolirani šapati, no doprli su i do mene. Bilo mi je to donekle zabavno ali istodobno i zbunjujuće, no naposljetku je ta anegdota poslužila kao osnova za moj sljedeći roman! Naravno, bila sam posve svjesna da se odlukom da zadržim svoje pravo ime na neki način odmičem od francuske tradicije čija je povijest umjetnosti puna ljudi koji su – kako bi preživjeli ili uspjeli, ili oboje – uzimali imena koja zvuče francuski. Ali ja sam bila ponosna i samouvjerena, a vjerojatno i pomalo naivna, i mislila sam da tako nešto u 21. stoljeću više nije potrebno. Nadam se da sam time pridonijela tom polifonom idealu koji spominjete i koji osobno smatram izuzetno važnim. Dapače, sama činjenica da me nikada nitko, niti jedan nakladnik, nije tražio da promijenim ime, niti je to na bilo koji i najsuptilniji način pokušao sugerirati, govori da ima mjesta optimizmu, jer samo 50 godina ranije tako nešto nije bilo zamislivo. Tako da se ja nadam da sam time otvorila, odnosno, produžila put koji su drugi prethodno otvorili za mene. Na taj se način proširuju obzori i otvaraju vrata, i tako jedino promjene i nastaju – potrebno je ipak da prođe nekoliko generacija. U svakom slučaju, pitanje asimilacije je komplicirano pitanje i jednako tako kompliciran pojam.

Pišem uglavnom na francuskome – u tom sam jeziku odrasla i to mi dolazi prirodno, ali pisala sam i na engleskom dok sam tamo živjela. U engleskom sam, da tako kažem, svoja vlastita kreacija, tu sam samu sebe izmislila. U svojem sam materinjem jeziku, pak, zauvijek dijete svoje majke, sramežljiva djevojčica. Mislim da je ta tripartitnost, ta tri jezika, tri kulture, da je to centralan i vjerojatno i najzanimljiviji aspekt moje književnosti, taj jedan element nepoznatog, stranog, nečeg što se uvuče u ono svakodnevno koje zovemo realnost. To vjerojatno dolazi iz ravnoteže što sam ju dugo tražila i osobno i lično, i koju mislim da sam sada našla. Pretpostavljam da bih svoje pisanje mogla opisati kao jedan oblik onoga što Nijemci nazivaju 'unheimlichkeit': realnost koja odjednom postane začudna, malo prepadne ili prestravi. Sve izgleda normalno i onda se odjednom javi neki osjećaj da nešto nije baš kako treba, da nešto nije baš tako tiho ili obično kao što izgleda. U stilskom smislu, rečenica je dugačka, pomalo hipnotična, traži samu sebe, traži značenja i nastoji zanijeti čitatelja. Da, to bi mogla biti moja poetika, ta želja da rečenica zanese.

Moja prva ambicija kao mlade spisateljice, prije nego što sam objavila prvu knjigu, bila je, kao što bi rekli Francuzi, postati veliki francuski pisac, i to pisac u smislu Flauberta ili Maupassanta, u smislu svega onoga što predstavljaju svi ti muškarci, buržuji, mrtvi ako ne već stoljećima onda svakako godinama. Sa mnom je, međutim, situacija naravno drugačija, pogotovo jer sam multikulturalna i što imam to prilično karakteristično porijeklo, koje ne bih baš rekla da me izdvaja u francuskoj književnosti, ali mi svakako daje određenu partikularnost. Mislim da je taj bilingvizam, taj multikulturalizam nešto središnje, partikularno za moju književnost i moju ličnost: dvije kulture, kojima sam onda ja sama dodala engleski jezik – čak sam neko vrijeme živjela u Velikoj Britaniji i u SAD-u. U svakom od ta tri jezika imam različitu osobnost i drugačiji smisao za humor. Vjerujem da bi isto mogao reći svatko tko je odrastao u višejezičnome okruženju.

Do sada se nekako uvijek događalo da moje knjige proizlaze jedne iz drugih; kao da uvijek nešto izađe iz jedne knjige ili iz njezine recepcije, što povuče drugu, sljedeću. Naravno, određeni stupanj uspjeha omogućio mi je da si uzmem više vremena za pisanje. Postala sam vrlo spora autorica – sporost je možda jedini istinski luksuz koji si mogu priuštiti. A kad je riječ o odnosu umjetnosti i života, recimo samo da kad mi čitatelji nakon što me upoznaju kažu da iz mojih knjiga "prepoznaju moj glas", ja to shvaćam kao kompliment – taj dojam prepoznavanja, bliskosti, stvaranje identifikacijskih niti između riječi na papiru i osobe od krvi i mesa, to je jedino pravo priznanje umjetničkoga postignuća. Jer "glas" je zanat. Kao i, stoga, bliskost.

Iako ste rođeni i odrasli u Francuskoj, napisali ste roman o dislociranosti i traumi rata u bivšoj Jugoslaviji, "Kako noć promiče". Znači li to da taj rat niste doživjeli kao nečiji tuđi rat? Na koji vas je način taj rat obilježio i promijenio vaš svijet? Utječe li i na vas, kao što se to događa s junacima vaših romana, u jednakoj mjeri ono što znate koliko i ono što ne znate?

Naravno da me taj rat obilježio. Rod je rod, bez obzira gdje ste rođeni – to je neuljepšana istina. Meni ta moja obiteljska priča omogućuje da vidim stvari na način kako ih vjerojatno ne bi vidio netko tko nije bio blizak raspadu Jugoslavije. U tom romanu imamo dva središnja lika, mladića Paula i djevojku Ameliju. On je iz skromne sredine, otac mu je emigrant, od onog tipa emigracije kakav se dosta sreće u Francuskoj, a to su ljudi koji zbog osobnih ili političkih razloga i trauma ne želi svojem djetetu prenijeti ništa od te "prve" kulture. Tako da je taj mladić ustvari pomalo bez korijena, kao da plovi, pluta kroz život. Amelija pak ima sasvim drugu biografiju, drugačiju obiteljsku povijest, njena je majka pjesnikinja nestala u Sarajevu tokom rata. No, “Kako noć promiče” nije u tolikoj mjeri roman o raspadu bivše Jugoslavije i ratu, koliko o “leptirovu učinku” rata – o tome kako udaljeni rat odzvanja kroz prostor i vrijeme te utječe čak i na ljude koji su naizgled na sigurnome; o sekundarnim traumama koje su zatekle i osobe koje nisu izravne žrtve rata, borbi. Istodobno, taj je roman na neki način i ljubavna priča i, isto tako, to je i priča o duhovima. Neupitno je to i roman o šutnjama. A zbog čega noć kao metafora? Jer ona jest mračna ali s druge strane ima u njoj i nešto oslobađajuće, nešto zanosno; jer noć je vrijeme kada se brige mogu zaboraviti – čak se i identitet može zaboraviti. U Francuskoj ima jedan izraz, "po noći, sve su mačke sive" – dakle, u mraku se toliko ne vide ni klasne razlike, ni moralne, sve je pomalo neodređeno.

U toj knjizi, lik pjesnikinje iz Sarajeva opterećen je osjećajem nužnosti da transformira rat u poeziju. Je li moguće transformirati traumu u književnost?

Pjesnikinja misli da će, pronađe li “prave riječi”, rat biti viđen kao ono što on doista jest, i da će stoga morati prestati. Kada shvati da svi već dobro znaju što je rat, koliko je brutalan i bestidan, i da se on svejedno i dalje nastavlja, ona gubi vjeru u poeziju, i u samu sebe. Umjetnici moraju vjerovati u to da njihova umjetnost može promijeniti svijet. Mislim da je to ključan aspekt stvaranja – vjerovanje da umjetnost posjeduje određenu moć. Mogli bismo, naravno, reći da je to naivno. Ali je isto tako i posve istinito.

I vaša je majka, prije nego se odlučila posve posvetiti majčinstvu i prije emigracije, bila bosanska pjesnikinja. Koliko se u pisanju oslanjate na autobiografsko? Što vam to omogućuje? Kako odlučujete kako oblikovati svoje narative?

"Kako noć promiče" je poluautobiografska spekulativna fikcija, može se reći gotovo "spekulativna biografija" – tko bi bila moja majka da se bila odlučila vratiti u Sarajevo? Ali rekla bih da sam se u posljednje dvije svoje knjige počela otvorenije oslanjati na autobiografiju. Možda zato što sam osvijestila u kolikoj je mjeri "neizravna" autobiografičnost oblikovala moje ranije knjige - moja je fikcija imala korijene u stvarnim činjenicama, ali ja tada nisam nužno toga bila svjesna. Naravno, u spisateljskom se procesu materijal transformira, ponekad i do neprepoznatljivosti, ali sjeme činjenica – da ne kažem “grubih činjenica” – je tu. Sada to prepoznajem na način na koji to nisam mogla vidjeti u svojim dvadesetima.