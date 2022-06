Marinko Koščec: Obitelj je neka vrst utočišta, premda se često pretvara u zatvor ili ludnicu

U finale književne nagrade tportala ušao je i roman 'Sami' Marinka Koščeca. Osmi njegov roman mračnjikava je obiteljska saga o članovima jedne suvremene zagrebačke obitelji 'u kojoj ne postoji mi' i u kojoj su 'svi potiho odustali, od drugih i od sebe'. Porazgovarali smo s autorom

Roman 'Sami' Marinka Koščeca donosi pred čitatelja surov prikaz jedne suvremene zagrebačke obitelji, i to kroz tri njezine generacije. Mračnjikavu obiteljsku sagu Koščec pripovijeda kroz bračni par Zvonka i Martu , a priča zahvaća i život njihovih roditelja, kao i djece Dore i Vedrana. Zvonko je profesor u školi kojega djeca gađaju mokrom spužvom, Marta novinarka i prevoditeljica kojoj je upravo dijagnosticirana smrtonosna bolest. Sin im je toliko nezainteresiran za život, da je sposoban prespavati i maturu, dok je kćer Dora po završetku srednje škole prekinula gotovo sve veze s obitelji. Rijetko kontaktira s Vedranom, kojemu šalje suicidalne e-mailove. Atmosfera romana je tjeskobna. Svaki je od članova ove obitelji, razumije se, istraumatiziran na svoj način, što ih sprječava da budu ono što volimo nazivati "skladna obitelj", a njihove živote pratimo od sedamdesetih godina prošlog stoljeća pa sve do danas. Ovaj transgeneracijski roman u kojemu se, zapravo, Koščec bavi obiteljskim lozama i prenošenjem trauma i nesreća - što je često u romanu apostrofirano i kroz metaforiku stabla, odnosno sadnje - započinje prizorima razornog zagrebačkog potresa i korone, nakon čega autor kotrlja priču unazad da bi nas vratio u sredinu studenog 2021.

Obitelj je ipak neka vrst utočišta, premda se često pretvara u zatvor ili ludnicu. Mnogi su pisci prije mene razvlačili tu temu, govoreći kako su sve obitelji nesretne na svoj način, a sve one sretne su jednako dosadne. Srećom, dovoljno je onih prvih. Svi imamo prikrivene slabosti, koje mogu isplivati tek u komunikaciji s drugima. Dok smo sami, nemamo zrcalnu sliku vlastite deformiranosti. Tek u komunikaciji s drugima takve stvari izlaze na vidjelo, jače se osjećaju, pa se tako i samoća jače osjeća u dvoje. Ali, u konačnici, nismo se mogli ni roditi bez neke vrste obitelji. Uvijek smo proizvod neke genealogije, nekakvog genetskog toka kojim je koješta doplivalo do nas. Možda i ponešto lijepog. Teško je, međutim, u sebi prepoznavati osobine koje su nas smetale kod naših roditelja, ili pak kad kod djece prepoznamo svoje najveće mane.

Nažalost, znam da ne štiti od nezainteresiranih pogleda, koje bih volio promijeniti. Osjećaj koji raste s generacijama jest da sve teže prodirem u te glave kojima se obraćam, zbog kojih sam na svojem radnom mjestu. Sve sam svjesniji tog jaza, ne generacijskog, već svjetovnog, odnosno svjestan sam u kojoj mjeri za materiju koju mi ovdje predajemo više nema mjesta u glavama primatelja. Jer, glave su u potpunosti napunjene drugim sadržajima, kao i raznim prečacima kojima ove generacije dolaze do znanja. Tu više nema tradicionalnog učenja; riječ je o snalaženju u svijetu koje se temelji prije svega na minimumu napora, kako bi se ostvario maksimum ciljeva. A to nije nužno loše, ili recimo da nije samo loše, jer se temelji na dinamičnijem pristupu svijetu, pragmatičnom, koji vrlo učinkovito postiže svoje ciljeve. Svakako smo dosta odmakli od svijeta kakav je bio dok sam ja sjedio u tim klupama.

Svi bismo htjeli biti iznad situacije, korak ispred, ali to nije lako. Lakše je biti pametan o drugima. Jedan od motiva kojima se u svojim romanima vraćam jest koncept mudrosti. Čini mi se da je on velika podvala, jer se pokazuje da su znanja koja prikupljamo rijetko produktivna u novim okolnostima. Jer, okolnosti se mijenjaju, svaka situacija je svoja, ima svoja pravila. A ono što smo usvojili, što smo asimilirali kao znanje, kao i tobožnja mudrost koju smo stekli iskustvom, sve to se može pokazati uzaludnim. U tom smislu, činilo mi se ironičnim, duhovitim, lik Zvonka staviti u kožu profesora povijesti koji očito ništa nije shvatio, kako o svojem vremenu, tako ni o onom koje dolazi, usprkos svom proučavanju te povijesti koja bi trebala biti naša učiteljica.

Svatko se s time nosi na svoj način a moj je, otkako pišem, da svaku takvu pojavu pokušam preraditi putem književnog izraza, odnosno umjetničke preoblike. Hoću li to postići tako da se rugam situaciji, ili sam sebi, ili da jednostavno iskalim bijes, to već ovisi o konkretnom slučaju. Moja temeljna nada je da ću kroz ponovno proživljavanje situacije, odnosno kroz preoblikovanje u tekstu, postići neku vrstu, hm, recimo katarze, ili bar utjehe.

Koje su to tržišne teme o kojima govorite i kojima biste, kao pisac, mogli podleći?

Za početak, zgodno bi bilo biti žena. Trenutno smo u fazi valorizacije nastojanja autorica da se otrgnu iz svoje, istina je, mnogostoljetnoj tradiciji podčinjenosti. Zapravo je začudno da najistaknutiji autori danas nisu žene, pogotovo kad se uzme u obzir da žene čine i do 90 posto ukupnog svjetskog čitateljstva. Taj podatak sigurno malo varira, ali tradicionalno su žene one koje, pod navodnicima, imaju vremena i strpljenja za čitanje. Dok su muškarci u povijesti načelno bili posvećeniji vanjskom svijetu, žene su bile i ostale duhovnije i sklonije produbljivanju vlastite intime kroz tuđu. Utoliko je i logično da radije čitaju knjige koje su napisale žene. No tako je samo načelno; osobno, knjigu nikad ne biram niti vrednujem prema rodu. Osim toga, tržišno bi pragmatično bilo okrenuti se bilo kojoj od društveno aktualnih tema, no mene najmanje od svega zanima pragmatično pisanje, kao i bilo kakvi ideologizirani, aktivistički, militantni romani. Neka samo postoje, ali osobno ne biram taj pristup. Moje teme dolaze iznutra. Pišem o onome što me okrznulo, zarezalo na bilo kojoj razini. Kad se posvetim nekoj temi, to svakako nije zato što sam procijenio da bi bilo oportuno o njoj pisati, već se sama nametnula, tražila je od mene da iz nje iscijedim koliko mogu.

Roman započinjete scenama potresa i pandemije. Priča se zatim kotrlja unazad, ali ove katastrofe su vam, čini se, sjajno poslužile kao konačna točka sudbine vaših protagonista i njihovih obitelji. Jeste li roman započeli pisati nakon tih događaja, ili ste već imali priču pa ste u nju odlučili smjestiti i pandemiju, potres?

To što roman započinje potresom je koincidencija. U trenutku kad sam već daleko odmakao u romanu i pokušao ga zaokružiti, dogodilo se i to. Prvo virus, koji se nadovezao na noseću nit romana, a to je osamljivanje, zatvaranje i povlačenje u vlastitu ćeliju, odnosno udaljavanje unutar jedne bliže zajednice kakva je obitelj. Onda je stigao i potres, i bilo je logično iskoristiti ga. Došao je upravo kao događaj koji mi je trebao da stvari sjednu na svoje mjesto u logici priče.