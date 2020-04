Ovogodišnje, 12. izdanje Međunarodnog festivala kratkometražnog filma Go Short iz nizozemskog Nijmegena, održava se do polovice svibnja online, a na njemu sudjeluju i tri hrvatska filma

Thomas Johnson i Ivana Bošnjak osim režije, potpisuju i scenarij, dizajn, animaciju i izradu lutaka u tom filmu o mladoj ženi koja se povezuje sa životnom energijom prirode.

'Toomas ispod doline divljih vukova', kojemu je hrvatski producent Adriatic Animation, prati seksi vuka iz naslova koji nakon gubitka posla mora početi raditi kao žigolo da bi prehranio obitelj.

Svjetsku premijeru imao je na prošlogodišnjem izdanju Međunarodnog festivala animiranog filma u Annecyju.

Film 'Pužić slikar', nastao u produkciji Zagreb filma, donosi jednostavnu priču koja djeci približava svijet boja. Animaciju su radili Darko Vidačković, Iva Božić i Lucija Bužančić.

Međunarodni festival kratkometražnog filma Go Short trebao se održati od 1. do 5. travnja, no zbog pandemije koronavirusa, najprije je otkazan, a zatim je odlučeno da se dio selekcije ipak 'prebaci' online.

Njegovo virtualno traje od 15. travnja do 13. svibnja i donosi 155 naslova, od kojih su 45 u natjecateljskim programima, a pristup filmovima moguć je uz naknadu, 10 eura.

Filmovi u natjecateljskim programima imaju mogućnost osvojiti festivalske nagrade, a pobjednici su izravno kvalificirani za nominaciju za nagradu Oscar.

Dodjela nagrada održat će se streamingom uživo preko Facebook i Instagram stranica festivala, a online izdanje nudi i dio popratnog programa, Q&A sesije i panele.