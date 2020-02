'Hotel Zagorje' - hommage Vukovarkama i njihovom preživljavanju u ratu

U Dramskom kazalištu Gavella u petak navečer praizvedena je predstava 'Hotel Zagorje', nastala prema motivima istoimenog romana Ivane Bodrožić, u kojoj su redateljica Anica Tomić i dramaturginja Jelena Kovačić na kazališno inovativan, vizualno atraktivan, emocionalno zgusnut i djelomično polemičan način uprizorile traumatično svjedočanstvo o prognaničkom životu u devedesetima

Kad je 2010. godine u izdanju Profil Multimedije objavljen provokativni roman Ivane Bodrožić 'Hotel Zagorje', nagrađen Kiklopom za najbolje prozno djelo, Poveljom uspješnosti 'Josip i Ivan Kozarac' i 'Kočićevim perom', u kojem je mlada autorica bez patetike i gnjeva, a s puno ironije i humora, opisala svoje prognaničko iskustvo, ta zastrašujuća slika života u Kumrovcu kao u getu, ali i Zagreba i Hrvatske u devedesetima, mnogima nije bila po volji. Danas, deset godina poslije, taj hit roman praizveden je na sceni Dramskog kazališta Gavella u inovativnom čitanju nagrađivanog redateljsko-dramaturškog tandema Anice Tomić i Jelene Kovačić gdje je doživio ovacije publike, koja je bila, jednako kao i ansambl i autorski tim, ganuta do suza. Tom praizvedbom završena je i priča o tzv. otkazivanju predstave zbog političkih razloga, odnosno prolongiranju tog projekta u Gavelli, koja je prije dvije godine uzburkala javnost. Zagreb je sada, čini se, dobio kazališni hommage Vukovaru, koji propituje, ironizira i još uvijek se nada.

Premda je naglašeno da je predstava autorski projekt Anice Tomić i Jelene Kovačić i da je nastala prema motivima romana 'Hotel Zagorje' ona zapravo s manjim modifikacijama vjerno prati priču, a njihovo autorstvo očituje se u povezivanju i preispitivanju prošlosti iz današnje perspektive, te u jedva primjetnom nadopisivanju i suptilnom aktualiziranju teme. To se, recimo, potvrđuje u direktnom obraćanju glumica publici, primjerice, u majčinom pitanju jeste li vi pravi branitelji ili ste tek nedavno dobili taj status. Međutim, predstava se ne bavi politikom, ne spominju se ni HDZ niti SDP, a također se ne analizira odnos države prema Vukovaru i prognanicima. Usprkos tome, predstava je politična zato što iz perspektive obespravljene djevojčice Ivane, prognanice iz Vukovara, progovara o njenom prognaničkom iskustvu, dakle, o traumatičnim posljedicama koje su izazvali rat, život u Kumrovcu i gubitak oca, a preko toga i o Zagrebu i Hrvatskoj, pa čak i tranziciji u devedesetima godinama prošlog stoljeća.

Može se reći da se dvojac Tomić/Kovačić u svom čitanju romana 'Hotel Zagorje' fokusirao na ženske likove i žensku energiju te uprizorio intimnu, iskrenu, emocionalno potresnu priču o odrastanju vukovarske djevojčice tijekom desetak godina njezinog života u Zagrebu i Kumrovcu. Ta priča o sazrijevanju i formiranju nije lišena ni ironije niti humora, a niti političke nekorektnosti, posebno u potcjenjivačkom odnosu Vukovaraca prema Zagorcima (zovu ih Pajceki), te Zagrepčana prema prognanicima. Preko opisa velečasnog Juranića naznačena je i kritičnost prema Crkvi i odnosu crkvenjaka prema djevojčicama (velečasni traži da mu djevojčice na izletu sjede u krilu, dok im on rukom prelazi preko tijela). No to je ipak prvenstveno priča o samoći, napuštenosti i poniženosti, priča o čekanju završetka rata, borbi za stan, povratku oca koji se nikad neće vratiti, svojevrsni naklon ženama i njihovom ratnom iskustvu, koje se još uvijek zanemaruje.

Predstava počinje već u gledalištu, kada glumice dijele publici kekse, a i u nastavku koristi ostale prostore kazališta. Zatim na scenu stupa Dijana Vidušin, predstavlja se kao Ivana, te u ulozi pripovjedačice, svojevrsne voditeljice TV programa, ili neke konferencije, upoznaje publiku s likovima – majkom, bakom, tetom Slavicom i svojim prijateljicama, koje u kratkoj formi iznose svoje biografije. Kako bi jasnije prikazale atmosferu romana, autorice su u predstavu uključile fotografije Igora Vasiljeva danas totalno devastiranog prostora bivše političke škole Josip Broz Tito u Kumrovcu, nekadašnjeg remek djela socijalističke arhitekture, koju su 'završili i brojni današnji političari' i gdje je godinama živjelo 500-tinjak prognanika iz Vukovara. Na video zidu smjenjuju se razvaline kompleksa. Pokazuje nam nekadašnju sobu 325 od desetak četvornih metara u kojoj je Ivana živjela s majkom i starijim bratom, zatim ostatke recepcije, restoran, šank gdje su se prognanici opijali, ambulantu, hodnike… Jesu li te razvaline i simboličan prikaz današnjeg društva, odnosno, snova o boljem životu? Ili su samo mamac za kinesku poduzetnicu, koja je upravo u tom prostoru željela izgraditi hotel i spa centar što je također apostrofirano u paketu aktualiziranih komentara.