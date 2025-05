Predstavljamo članove žirija: Upoznajte kazališnu redateljicu i sveučilišnu profesoricu Anicu Tomić

Ova strastvena čitateljica, koja knjige doživljava kao svoje vjerne suputnike, članica je žirija nagrade tportala za najbolji hrvatski roman. Uoči svečane dodjele 13. lipnja, popričali smo o tome što je oblikovalo njezin čitateljski senzibilitet, koje autore i knjige nosi sa sobom kroz život, što bi ponijela na pusti otok i kako vidi ulogu književnosti u današnjem vremenu.

Kako biste opisali svoju vezu s književnošću - na koji su vas način vaša iskustva, interesi i znanja oblikovali kao nekoga tko razumije književnost u njenim nijansama, utjecali na način na koji čitate, vrednujete i promišljate književna djela?

Knjige i ja u dijalogu smo od trenutka kad sam naučila čitati. Sjećam se kako bi mama uvijek gasila svjetla i tjerala me na spavanje, a ja bih kriomice nastavila čitati. Moja prva knjižnica na Ravnicama bila je mjesto gdje sam, čitajući, kratila ljetne zagrebačke žege. Jedan od prvih pisaca koji je na mene ostavio dubok trag bio je Thomas Mann; njegovu sam obiteljsku sagu Buddenbrookovi čitala bez prestanka. Još u najranijoj mladosti privlačila me psihoanaliza likova, njihova skrivena i potisnuta trauma. Paralelno vrlo sam rano počela pisati poeziju i, kada danas gledam te svoje pjesmuljke, shvaćam koliko sam kao dijete bila sklona nadrealizmu, nekom ludizmu koji me, evo, prati i danas.