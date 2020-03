HDS najugroženijim članovima osigurava 550 tisuća kuna iz Fonda solidarnosti

Hrvatsko društvo skladatelja objavljuje prvi paket vlastitih mjera iz 'Fonda solidarnosti' za redovne i pridružene članove. Glazbeni autori pogođeni potresom i izvanrednim gospodarskim stanjem zbog epidemije korona virusa mogu računati na 550 tisuća kuna pomoći iz Fonda

Kriteriji po kojima će Povjerenstvo odlučivati o dodjeli jednokratnih bespovratnih sredstava članovima uzimat će u obzir prije svega težinu ugroze po člana, kao i dosadašnju aktivnost te činjenicu koliko su autorske tantijeme bitne za egzistenciju pojedinog člana.

Glavni direktor HDS ZAMPa, službe za zaštitu autorskih prava, Nenad Marčec, ističe: 'Fond solidarnosti je prva krizna mjera Društva, ali sigurno je da će ih trebati još. ZAMP u posebnim okolnostima, sa svim djelatnicima čiji je posao sada organiziran od kuće, radi punom parom kako bismo glazbenim autorima i svim nositeljima prava redovno isplatili naknade za prethodnu godinu, predviđene u travnju i lipnju. To je izazov, ali i naš glavni prioritet, jer znamo da je to brojnim članovima do daljnjeg jedini siguran izvor prihoda. Istodobno, radimo i na tome da u travnju književnim autorima raspodijelimo sredstva od prava javne posudbe u knjižnicama. To je posao koji zadnjih godina obavljamo za Društvo hrvatskih književnika, i vjerujem da ćemo i u tome uspjeti sljedećih tjedana.'



HDS ZAMP priprema i plan za dugoročne mjere ublažavanja pada prihoda svih nositelja prava u novonastaloj situaciji. Cilj je pomoći im prebroditi dugo razdoblje zdravstvene i gospodarske krize koje, nažalost, tek dolazi i neće poštedjeti nikoga. O toj pro-aktivnoj mjeri službe za ublažavanje posljedica korone izvještavat ćemo detaljnije u sljedećim tjednima.



HDS sve članove poziva da zahtjeve s objašnjenjem potreba za financijskom pomoći dostave na mail info@hds.hr .