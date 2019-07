Autori i nositelji prava podijelit će 99 milijuna kuna; dio odlazi i na račune Tončija Huljića, Gibonnija, Nene Belana...

Hrvatsko društvo skladatelja predstavilo je u Zagrebu poslovne rezultate prema kojima su tijekom prošle godine ukupno 263.314 glazbena djela korištena više od 7,3 milijuna puta, a od kojih je, kad se odbiju davanja, prikupljeno ukupno 137,6 milijuna kuna. U 10 najizvođenijih autora našla su se i već dobro poznata imena

Najveći broj emitiranja na radijskim i TV postajama u kalendarskoj 2018. zabilježila su djela autora koje je ZAMP naveo abecednim redom. To su Ante Pecotić, Branimir Mihaljević, Denis Dumančić, Husein Hasanefendić, Miro Buljan, Neno Belan, Predrag Martinjak, Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić i Zlatan Stipišić.

Među prvih deset stranih autora nalaze se uglavnom dobro poznata imena koja već desetljećima drže primat svjetske glazbene industrije: Bruce Springsteen, Bryan Adams, Ed Sheeran, George Michael, Sting, Mark Knopfler, Max Martin, Michael Jackson, Paul McCartney te Prince.

Najemitiranija domaća pjesma u 2018. bio je Porinom nagrađeni duet Vatre i Massima 'Nama se nikud ne žuri'. Slijedi je 'Ako te pitaju' autorskog tandema Vjekoslave i Tončija Huljića u izvedbi Petra Graše, a na trećem mjestu je 'Do posljednjeg retka' u kojoj su se Miji Dimšić autorski pridružili Damir Bačić, Vjekoslav Dimter i Branimir Jovanovac.

Kod stranih pjesama na domaćem terenu 'These days' Rudimentala ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen je najemitiranija, a slijede je 'Feel it still' Portugal. The Man i 'Girls like you' Maroon 5 feat. Cardi B.