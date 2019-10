HAVC objavio rezultate: 31.800.000 kuna za devet dugometražnih igranih filmova

Hrvatsko audiovizualno vijeće objavilo je rezultate Javnog poziva za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u više kategorija, među kojima je i u onoj za dugometražne igrane filmove odabrano devet projekata, od kojih su četiri debitantska

Arsenu Oremoviću odobrena su sredstva za projekt 'Glava velike ribe' , za koji je napravio scenarij prema romanu Ognjena Sviličića . To je priča o ratnom veteranu koji preživljava monotonu svakodnevicu, a promjenu donosi dolazak njegova brata i supruge.

Snježana Tribuson i Kristijan Milić , umjetnički savjetnici za debitantski dugometražni igrani film i dugometražni igrani film, pri odabiru su obratili pažnju na to da su među pet filmova već afirmiranih autora i oni namijenjeni širokoj filmskoj publici, kao i oni koji su opredijeljeni za zahtjevniju publiku i festivale.

Lukas Nola režirat će film 'Escort', moderan spoj crnohumorne drame i kriminalističkog trilera u kojem se ništa ne odigra onako kako bismo mi tijekom gledanja filma to mogli pretpostaviti.

Film 'Sveta obitelj' Vlatke Vorkapić radnjom je smješten u Slavoniju, u šezdesete godine prošlog stoljeća. Umjetnički savjetnici kažu kako je to film o ljudskoj želji da se vlastiti život drugima prikaže sretnijim, ljepšim, skladnijim i boljim no što u stvarnosti jest, da se održi privid blagostanja i sreće bez obzira koja je cijena za to.

Peti film u toj kategoriji je 'Šalša' Dražena Žarkovića, komedija o dostavljaču pizze koji odlazi u Dalmaciju brati rajčice, koja se vješto poigrava sa stereotipima vezanim uz tamošnji mentalitet, kritizirajući rastući konzervativizam, vjersku isključivost, korupciju, netrpeljivosti prema manjinama.

Petnaest kratkometražnih i dugometražnih novih dokumentaraca

U kategoriji proizvodnje kratkometražnih i dugometražnih dokumentarnih filmova, bile su 43 prijave, a sredstva su odobrena za 15 projekata u ukupnom iznosu od 4.075.000 kuna.

Umjetnička savjetnica za dokumentarce Katarina Zrinka Matijević kaže da je, za razliku od prijašnjih rokova, pristigao veliki broj visokobudžetnih dugometražnih dokumentarnih filmova.

Za sufinanciranje predlaže devet dugometražnih od kojih je jedan u postprodukcijskoj fazi, te šest kratkometražnih dokumentarnih filmova od kojih su dva u postprodukcijskoj fazi. Tematski su i kreativno potpuno različiti, od povijesnih preko glazbenih do konceptualnih.

Među dugometražnim dokumentarcima su 'Alice' scenaristice Tatjane Božić i redateljice, ruske novinarke Zhanne Agalakove, koji propituje odnos majke i kćeri, igrano-dokumentarni 'Fiume o morte!' Igora Bezinovića, prikaz kronologije D’Annunzijevog osvajanja Rijeke 1919., 'Izgubljena kolonija' Edija Mužine, o mogućoj sudbini dubrovačke karake koja je početkom 1. stoljeća otplovila prema Americi i nikada se nije vratila.