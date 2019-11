Handke opravdava svoje simpatije za Miloševića

Austrijski književnik i ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost Peter Handke je u razgovoru za tjednik Die Zeit iznova obranio svoj sporni stav prema događajima na području bivše Jugoslavije u devedesetima i simpatije prema Slobodanu Miloševiću.

On je izjavio kako mu u njegovom angažmanu stalo do Jugoslavije a ne do Srbije a to je objasnio svojim porijeklom.

'Ja sam Jugoslaven po mojoj majci i po mom ujaku koji živi u Mariboru. Moj djed je tada glasao za priključenje Koruške Jugoslaviji. Jugoslavija mi je nešto predstavljala. I zato je netočno da sam se zalagao za Srbiju. Meni je bilo stalo do Jugoslavije', rekao je Handke.