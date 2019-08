Gavranovih devet premijera u devet država u dva mjeseca

Devet kazališnih predstava hrvatskoga književnika i dramatičara Mire Gavrana u dva mjeseca bit će premijerno izvedeno u devet zemalja, a prva je na rasporedu premijera drame 'Sladoled' što će se održati 23. kolovoza u njemačkom Kazalištu Nordhausen u Nordhausenu, a redateljica drame je Anja Eisner

Gavranovu dramu 'Sladoled' na mađarskom jeziku premijerno će pak 2. listopada izvesti Kazalište 'Tomcsa Sandor' iz grada Szekelyudvarhely, a u režiji Barabas Arpada. Slijedi premijera komedije 'Zabranjeno smijanje' 15. listopada u Poljskoj u gradu Rzeszowu u Teatru 'Bo Tak' u režiji Henry Adameka.

U Istanbulu u Turskoj bit će 22. listopada održana premijera Gavranove komedije 'Muž moje žene' u Kazalištu 'Al La Kara'. Na kraju niza 25. listopada bit će održana premijera komedije 'Papučari' u gradu Češke Budjovice u Južnočeškom kazalištu u Češkoj u režiji Jane Kališove.

Povodom ovih izvedaba Miro Gavran dao je kratku izjavu za portal Cro-kultura u kojoj je izrazio zadovoljstvo zbog svake premijere za koju čuje da će se održati, istaknuvši kako je istinski zahvalan prevoditeljima koji se odluče pozabaviti njegovim teatarskim pričama.

'Drago mi je što ovaj kazališni niz potvrđuje moju nazočnost u zemljama u kojima se govori češki, njemački, mađarski, ruski i poljski, gdje sam se do sada udomaćio kao autor...a opet veseli me i spoznaja da me po prvi puta premijerno izvode u Turskoj, Nigeriji i u Ukrajini. Primjećujem da kazalištarci u inozemstvu imaju podjednak interes za moje starije i moje novije tekstove', rekao je Gavran.

Dodao je kako mu je drago što će u 'Teatru Gavran' biti premijera drame 'Sve o muškarcima' koja je do sada imala osamnaest premijera počevši od slovačke Trnave, brazilskog Rio de Janeira, pa sve do Praga, Krakova i Moskve. Najavio je da će na toj predstavi zaigrati tri iznimno talentirana mlada glumca - Vedran Komerički, Rade Radolović i Tomislav Krstanović, dok je scenografiju kreirala Dinka Jeričević , a kostime Danica Dedijer.