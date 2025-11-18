'Fiume o morte!' ima dvije nominacije za Europsku filmsku nagradu

Bezinovićev film nominiran je za najbolji europski film (Best European Film) i za najbolji dokumentarni film (Best European Documentary).

Osim toga, hrvatska manjinska koprodukcija, slovenski film "Dobre djevojke" Urške Djukić (365 Films) nominiran je u kategoriji dugometražnog debitantskog filma (European Discovery - Prix FIPRESCI).

Nominacije za 38. Europske filmske nagrade objavljene su tijekom 22. izdanja Festivala europskog filma u Sevilli, a dodjela nagrada održat će se u Berlinu, 17. siječnja 2026. godine.

Producenti filma "Fiume o morte!" Vanja Jambrović i Tibor Keser iz Restarta rekli su da su im te nominacije kompliment koji je stigao od kolega, filmaša iz raznih zemalja Europe, napomenuvši da glasanje za pobjednike počinje 18. prosinca i traje do 8. siječnja.

"U tom procesu nas najviše veseli što će film doprijeti do još većeg međunarodnog gledateljstva - prije svega kroz fizičke projekcije filma po raznim velikim europskim gradovima koje planiramo u nadolazećem periodu", dodali su.

Film koji govori o okupaciji Rijeke kada je talijanski pjesnik i protofašist Gabriele D'Annunzio u pratnji talijanskih legionara okupirao grad i vladao njime oko 16 mjeseci, svjetsku premijeru imao na festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI.

U međuvremenu je proputovao svijet od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMA-i te je uvršten u programe pedesetak festivala na kojima je osvojio i brojne nagrade, uključujući šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu.

Neka od posljednjih priznanja su nagrada publike na CinEastu u Luksemburgu i na Danima hrvatskog filma, nagrada Adriatic TV&Film Awards za režiju, scenarij i najbolji film, nagrada Albert Kapović (dodijeljena na ZFF-u) producentima Vanji Jambrović i Tiboru Keseru i mnoga druga.

Film, koji je u hrvatskim kinima pogledalo gotovo 40.000 gledatelja, izabran je i za hrvatskog kandidata za nominaciju za nagradu Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti te za nagradu Goya Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti.

Snimljen je u produkciji kuće Restart, u koprodukciji s kućom Nosorogi iz Slovenije (koproducentica je Marina Gumzi) te Videomante iz Italije (koproducentica je Erica Barbiani).