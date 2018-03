Filmovi Mile Turajlić i Talala Derkija osvojili Velike pečate

Na svečanoj dodjeli nagrada, koja je održana u subotu navečer u dvorani 3 kina Kaptol Boutique Cinema u Centru Kaptol, dodijeljene su nagrade pobjedničkim filmovima 14. ZagrebDoxa

Na četrnaestom izdanju ZagrebDoxa prikazano je više od 125 filmova u 14 programa . Festival je posjetilo više od 160 gostiju iz cijeloga svijeta, a za brojne projekcije tražila se karta više . U nedjelju, 4. ožujka u programu Propustili ste – pogledajte bit će održano nekoliko dodatnih projekcija dokumentaraca, a u programu The Best of Fest nagrađeni naslovi ovogodišnjeg festivalskog izdanja. Cijena ulaznice za program The Best of Fest, odnosno za svih šest projekcija u jednoj dvorani, iznosi 45 kuna, a za pojedinačnu projekciju 20 kuna.

Međunarodni panel koji je odlučivao o najboljim projektima programa usavršavanja ZagrebDox Pro Nagradu HBO Europe, diplomu i 2.000 eura za daljnji razvoj projekta dodijelili su hrvatskom projektu Jedna od nas (One of Us), koji su predstavili redatelj i producent Đuro Gavran i montažerka Nina Velnić . Riječ je o projektu produkcijske tvrtke Pipser d. o. o. iz Zagreba. Nagrada ZagrebDox Pro Online Mentor , diploma i jednogodišnje online mentorstvo s Hankom Kastelicovom , dodijeljena je redateljici Nejri Latić Hulusić i producentici Sabrini Begović-Ćorić za projekt Heretik . ZagrebDox Pro DCP, diploma i DCP za završeni projekt , koji se dodjeljuje prema odluci svih članova panela, dodijeljen je timu poljskog projekta Simfonija tvornice Ursus (Symphony of the Ursus Factory), koji čine redateljica Jaśmina Wójcik i menadžerica produkcije Joanna Tatko iz Studija Wajda.

Programi The Best of Fest i Propustili ste – pogledajte u nedjelju, 4. ožujka u Kaptol Boutique Cinema

Posljednji festivalski dan uključuje dva posebna programa koja će publici omogućiti gledanje pobjedničkih naslova ovogodišnjeg festivalskog izdanja kao i najtraženijih ovogodišnjih naslova čije su projekcije bile rasprodane.

Program The Best of Fest kao i prijašnjih godina uključuje nagrađene naslove ovogodišnjeg festivalskog izdanja. U dvorani 2, 3, 4 i 5 tako će od 12 do 22 sata biti prikazivani svi filmovi koji su osvojili glavne festivalske nagrade: O očevima i sinovima Talala Derkija (Veliki pečat za najbolji film iz međunarodne konkurencije i nagrada Movies That Matter), Grad Sunca Ratija Onelija (posebno priznanje međunarodnog žirija), Druga strana svega Mile Turajlić (Veliki pečat za najbolji film iz regionalne konkurencije i nagrada FIPRESCI), Playing Men Matjaža Ivanišina (posebno priznanje regionalnog žirija), Dani ludila Damiana Nenadića (posebno priznanje regionalnog žirija), Preko svih granica Marte Prus (Mali pečat za najbolji film autora do 35. godina), U slučaju rata Jana Geberta (posebno priznanje Movies That Matter) Ljepota Kristine Kuzakmetove (nagrada Teen Dox), Zovite me Tony Klaudiusza Chrostowskog (posebno priznanje Teen žirija), Ljudska rijeka Ai Weiweija (Nagrada Mojoj generaciji) kao i film koji će osvojiti HT nagradu publike. Cijena ulaznice za program The Best of Fest, odnosno za svih šest projekcija u jednoj dvorani, iznosi 45 kuna, a za pojedinačnu projekciju 20 kuna.

U nedjelju, 4. ožujka, tako će svi posjetitelji u dvorani broj 1 od 12 do 22 sata u sklopu programa Propustili ste – pogledajte gledati niz najpopularnijih ovogodišnjih naslova. U 12 sati bit će prikazan film kanadskog redatelja Barryja Avricha Mutne granice: U svijetu umjetnosti iz programa Stanje stvari; u 14 sati na repertoaru je film iz programa Biografski dox Big Time danskog dokumentarista Kaspara Astrupa Schrödera; u 16 sati iz prograam Teen Dox izdvaja se film Amal egipatskog redatelja Mohameda Siama; film U potrazi za Traneom: Film o Johnu Coltraneu Johna Scheinfelda prikazat će se u 18 sati kao dio Glazbenog globusa; u 20 sati prikazuje se još jedan biografski dox, Jane američkog autora Bretta Morgena; na kraju večeri u 22 h gledatelje očekuje još jedan naslov iz Glazbenog globusa, Pariška opera švicarskog redatelja Jean-Stephanea Brona. Cijena ulaznica za projekcije u 12, 14 i 16 h iznosi 25 kn, a u 18, 20 i 22 h 28 kn.