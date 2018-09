Festival svjetske književnosti ugostio Josea Luisa Peixota, trenutno najpopularnijeg portugalskog pisca na svijetu

Šesti Festival svjetske književnosti (FSK) ugostio je u petak u Zagrebu Josea Luisa Peixota, trenutno najpopularnijeg portugalskog pisca u svijetu kojega kritika naziva novim Saramagom a sam Saramago ga je proglasio najugodnijim otkrićem suvremene portugalske književnosti

No, susret je započeo od romana 'Galveias' (2014.), za koji je Peixoto dobio nagradu Oceanos, najvažniju nagradu portugalskoga govornog područja, tzv. portugalskog Man Bookera, istaknuvši kako je riječ o romanu koji je naslov dobio po autorovu rodnom mjestu, malome selu duboko u ruralnoj unutrašnjosti Portugala, što je česta Peixotova tema – on često piše o ruralnom životu, 'seoskim zajednicama koje su na neki način u današnjem svijetu, u proteklih nekoliko desetljeća, na stazi izumiranja'.

O Galveiasu Peixoto piše ambivalentno, bez idealiziranja, ali i opisujući neku vrstu arhaičnog kozmosa, rekao je Bakotin.

Peixoto je kazao kako je svoj prvi roman objavio 2000., a 'Galveias' je objavljen 14 godina i pet romana kasnije, i ono što mu je bilo posebno važno jest dati romanu ime po stvarnom imenu njegova rodnog sela, jer mu je to omogućilo uspostavu osobnog odnosa između stvarnosti i fikcije.

'To mi je bilo ključno, jer iako se radi o riječi koja ne znači ništa nikome izvan Portugala – a ista stvar vrijedi i u samom Portugalu jer se radi o praktički nepoznatom seocetu s oko tisuću stanovnika – to je mjesto stvarno, imam osobni odnos s njime, a time se za mene dosta toga mijenja', rekao je pisac.

'Osim toga, time sam imao osjećaj kao da pišem o nečemu što jako dobro poznajem, što nikome drugome u svijetu nije poznato, a to na neki način odgovara i na unutarnju dvojbu koju ima svaki autor, a to je – pišem li o nečemu o čemu je već sve napisano (?), a ako i jest netko napisao nešto slično, sasvim sam siguran da to nije bilo o Galveiasu', dodao je.

To mu također omogućuje da, osim onih očiglednih površinskih, iznjedri i neka druga pitanja povezana sa zbiljom koju opisuje, 'tako da se ona može sagledati i na mnogim drugim razinama koje je moguće ekstrapolirati i na druge situacije i zemlje'.

'No, ne bih se složio s ocjenom da je zbilja opisana u toj knjizi arhaična, iako jest pomalo mistična, no još uvijek je to zapravo zaista sadašnjost', rekao je.

Portugal je bipolarna zemlja

Također, taj roman za njega u kontekstu Portugala ima i veliku dimenziju potvrđivanja identiteta, jer je ta zemlja nakon 48 godina diktature i potpune izoliranosti od ostatka Europe, tijekom kojih je bila izrazito ruralna, godinama nakon uspostave demokracije 1974. imala vrlo težak odnos prema svojoj ruralnosti: 'Bilo mi je vrlo važno reći da sam ja iz tog jako malog sela iz ruralnog dijela Portugala', pojasnio je.

Ono što je pokušao isprovocirati tim romanom je i propitivanje toga što je ruralnost danas, a u tom se kontekstu nameće i pitanje što su danas gradovi i kako na naš život utječu izbori i odluke koje donosimo u smislu gradova i urbanosti.