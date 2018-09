Drakulić i Forgách o suočavanju s osobnim strahovima i obiteljskim povijestima

Program 'Dvostruki portret' 6. Festivala svjetske književnosti (FSK) spojio je u četvrtak u Zagrebu u razgovoru o književnosti i pisanju dvije velike književne zvijezde, istaknutog mađarskog pisca Andrása Forgácha i jednu od najpoznatijih hrvatskih spisateljica Slavenku Drakulić, koji u svojim novim romanima tematiziraju suočavanje s osobnim strahovima i obiteljskim povijestima

Pisac je otkrio kako je za njega obitelj središnja tema: 'U svim velikim romanima uvijek je obitelj u središtu. Svaki je pisac donekle zaključan u svoju priču, no s druge strane ne možete početi pisati gledajući samo u vlastitu obitelj. To jest nekakva maternica, ali moraju postojati i neke izvanjske priče. Ovo jest jedna obiteljska priča par excellance, ali istodobno i priča o mojoj domovini, mojoj zemlji, kao i o drugim zemljama', rekao je.

Veliki je izazov bio priče koje je čitao u šturim policijskim izvješćima osmisliti oslanjajući se na vlastitu maštu, 'i to tako da one budu ispričane bez krivotvorenja istine, pazeći pritom da ne strada moja duboka veza s majkom, i da pritom svima bude jasno što se dogodilo i zašto vam to pričam'.

'U toj knjizi nema krvi ali je to za mene osobno jedna jako krvava priča jer se u njoj radi o raskomadavanju moje majke, čemu sam svjedočio listajući tajne dosjee. Gotovo sam zaplakao kad sam u dokumentima pročitao da su moju majku na njezin rođendan trojica policajaca vodila u kafić s buketom cvijeća', rekao je Forgách.

Iz pet redaka policijskoga izviješća o tome događaju morao je zamisliti što se sve odigralo i to opisati u knjizi. 'Poprište nije izmišljeno, ali sve ostalo jest. Sve sam morao osmisliti kako bi se ta priča mogla ispričati', napomenuo je, pri čemu je jedan od alata koji mu je bio na raspolaganju bila ironija.