Dubrovnik: Paljetkove studije o Držiću 'Što već naučivamo…'

Knjiga akademika Luke Paljetka 'Što veće naučivamo… - studije o Marinu Držiću' predstavljena je u četvrtak navečer u dubrovačkom Kneževom dvoru u organizaciji Doma Marina Držića, kao prva iz biblioteke 'Držićijana' te gradske kulturne ustanove

Autor akademik Luko Paljetak istaknuo je tom prigodom kako je Držić previše složen pisac da bi ga se moglo 'zauvijek odraditi', koliko god se njime bavili.

'Ne možemo reći 'sad je gotovo, o Držiću nemamo više što reći'. U studijama sam pokušao odgovoriti na nekoliko važnih pitanja vezanih za Držića i vjerujem da će knjiga biti zanimljiva svima koji jesu ili se smatraju stručnjacima za Držića i njegovo djelo. Ali, vjerujem da će i oni koji se prvi put susreću s Držićem poželjeti pročitati ne samo moju knjigu, nego Držića“, rekao je Paljetak.

Istaknuo je kako se nikad ne smije zaboraviti da je Držić 'naš suvremenik'.

"Nemoguće je danas o Držiću misliti samo kao o jeftinom komediografu koji je pisao samo da zabavi ljude. Ne smijemo misliti da je izdajnik svoje Republike, jer to nije bio. Pogotovo ne smijemo misliti da je on 'čovjek koji je malo skrenuo', kako god to razumjeli. Nije on nigdje skrenuo, nego mi ne znamo pratiti njegovo djelo', zaključio je Paljetak.

Povjesničarka književnosti Katja Bakija rekla kako se u knjizi kroz šest studija Držićev bogat i raznorodan opus promatra s motrišta suvremene književne teorije, ali i kroz osobnu poetiku Luka Paljetka.