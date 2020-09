Dubravka Turić snima dugometražni prvijenac

Nakon što se s tri uspješna kratkometražna igrana filma predstavila domaćoj i međunarodnoj publici, redateljica Dubravka Turić snima svoj dugometražni prvijenac, 'Tragovi', za koji je i napisala scenarij

'Svjedočimo brzim i velikim promjenama, i vanjskim i unutarnjim, i to je jedan od razloga zbog kojih sam posegnula za pričom koja obrađuje suočavanje s promjenama', objašnjava redateljica. Dodaje kako, iako se poigrala s detektivskim, čak i mističnim elementima istraživanja tragova u kamenu, otkriće do kojeg njena protagonistica dolazi nije materijalno, već je to spoznaja o neprekinutoj ljudskoj želji za komunikacijom, potvrdom i ostavljanjem traga.

Glavnu ulogu ima Marija Škaričić, a uz nju su u ljetnom dijelu snimanja sudjelovali Nikša Butijer, Vedran Mlikota, Lana Barić i Tvrtko Jurić. Direktor fotografije je Damjan Radovanović, scenografkinja Tajana Čanić Stanković, kostimografkinja Željka Franulović, a majstorica maske Snježana Gorup. Producentica filma je Ankica Jurić Tilić, koproducentica Ieva Norviliene, a scenarij je redateljicca napisala u suradnji s Danijelom Žeželjem.

Film Dubravke Turić 'Belladonna' (2015.) u Veneciji je osvojio Zlatnog lava za najbolji kratkometražni film, a i njezin drugi kratkometražni film 'Trešnje' premijerno prikazan u Cannesu 2017. u sekciji 15 dana autora. Kao montažerka radila je na više od 20 filmova i 200 reklamnih spotova, a kao scenaristica na dokumentarnim TV serijalima Svlačionica, Mjenjačnica, Koledžicom po svijetu. Članica je Hrvatskog društva filmskih djelatnika i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.