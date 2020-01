Dokumentarni film o Ivi Gregureviću premijerno u zagrebačkom HNK

Dokumentarni film 'Prvi do srca - Ivo Gregurević', u režiji glumčeva dugogodišnjeg prijatelja Branka Schmidta, premijerno će se prikazati u nedjelju, 12. siječnja u zagrebačkom HNK, čime se obilježava prva godišnjica smrti tog velikana hrvatskog glumišta

'Prvi film s Ivom snimio sam još 1982. godine, bio mi je kućni prijatelj, vjenčani kum i osjećao sam se dužnim napraviti film o njemu', rekao je Schmidt za Hinu u povodu premijere filma, nastalog u produkciji Hrvatske radiotelevizije.

Dokumentarac je rađen gotovo devet mjeseci i završen je prije mjesec dana, a Schmidt kaže da mu nikada u životu nije bilo tako teško snimiti film.

'EmocionaIno me ispatio kao nijedan moj film dosad, sugovornici su plakali, prisjećali se Ive i govorili o njemu u superlativima. Teško mi je pao njegov odlazak i ova godina dana, čekam da prođe premijera i da odahnem', rekao je.

'Prvi do srca - Ivo Gregurević' biografski je dokumentarac no, kako kaže njegov redatelj, napravljen je potpuno izvan uobičajenih normi. 'Pokušao sam kroz male ljude prikazati Ivu kojega ljudi ne poznaju, kroz one među kojima je bio sretan i zadovoljan. Tako sam postigao ono što sam želio, a to je emocija', istaknuo je.

Uz razgovore s članovima njegove obitelji iz rodne Donje Mahale, s prijateljima te prikaz skrivenih mjesta gdje je Gregurević volio pobjeći od gradskog ludila, film donosi inserte iz brojnih njegovih televizijskih i filmskih uradaka.

Film je krajem studenog premijerno prikazan u Orašju, gdje je Gregurević pokrenuo Dane hrvatskog filma, a potom s jednako dobrim prijemom publike i na festivalu u Mostaru.

Nije rađen kao kino film, a u ožujku bi se trebao prikazati na HRT-u, te postoji mogućnost i za prikazivanje u Srbiji.