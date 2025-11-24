Dodjeljene Nagrade hrvatskog glumišta: Pogledajte tko su laureati i tko se sve pojavio

Nagrade hrvatskog glumišta svečano su dodijeljene u ponedjeljak u Hrvatskom narodnom kazalištu, a za svekoliko umjetničko djelovanje nagradu su dobile Branka Cvitković i Almira Osmanović.

"Dragi moji mladi kolege koji ostajete iza nas, želim vam reći da sada ja slušam vas. Gledam vas, očekujem od vas i radujem se. Vi ste sada gospodari pozornice, vladari scene, tragači za istinom. Očarajte nas svojim glasom, talentom i vještinama. Živite kazalište, budite svoji, ali imajte jedni druge, izdržite i sjećajte me se", kazala je Branka Cvitković.

Nagradu joj je uručila Dražena Vrselja državna tajnica Ministarstva kulture i medija. Pročelnica Gradskog ured za kulturu i civilno društvo Emina Višnić uručila je nagradu za svekoliko umjetničkog djelovanja u baletu Almiri Osmanović. "Moj zastor se još nije spustio. Srce još pleše, ja idem dalje", kazala je Osmanović.

Nagrade u drami, opereti/mjuziklu i baletu Najboljom dramskom predstavom u cjelini proglašena je predstava "Drvene ptice" Lidije Deduš u režiji Ivana Plazibata i koprodukciji HNK Varaždin i HNK Zagreb. Ivan Plazibat dobio je nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje u drami za čak dvije predstave, "Vještice iz Salema" Arthura Millera u produkciji HNK Osijek i za već spomenute "Drvene ptice". Dijana Vidušin dobila je nagradu za najbolju žensku ulogu u predstavi "Ljudski glas" Jeana Cocteaua u režiji Juga Đorđevića i produkciji INK-a - Gradskog kazališta Pula, a za mušku Vedran Mlikota za ulogu Slavka u predstavi "Otac, Kći i Duh Sveti" Mate Matišića u režiji Janusza Kice i produkciji Kerempuha.

Dušan Gojić osvojio je nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu ulogu u predstavi "Kućica za pse", a Sunčana Zelenika Konjević za dvije najbolje ženske sporedne uloge u predstavama "Drvene ptice" te "Čelične magnolije". Nagradu za žensku ulogu za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina u drami dobila je Vanja Čiča, a za mušku Tarik Žižak. Nagrada hrvatskog glumišta za najbolju operetu/mjuzikl u cjelini pripala je mjuziklu "Six" Tobyja Marlowa i Lucy Moss u produkciji Kazališta Komedija i režiji Igora Barberića, koji je također dobio nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje za isti mjuzikl.

U području operete i mjuzikla, nagradu za najbolju mušku ulogu ostvario je Dražen Bratulić za ulogu Jeana Valjeana u mjuziklu "Jadnici" Alaina Boublila i Claude-Michela Schönberga u režiji Stanislava Moše i produkciji Kazališta Komedija, a najbolju žensku ulogu osvojila je Zorana Kačić Čatipović za ulogu Perine Rapetinove u opereti "Splitski akvarel" Ive Tijardovića u režiji Krešimira Dolenčića i produkciji HNK Split. Katarina Margaretić dobila je nagradu za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina u opereti i mjuziklu. Najboljom baletnom predstavom u cjelini proglašen je "Hamlet" u koreografiji i režiji Lea Mujića i produkciji HNK Zagreb. Ovaj balet je također Leu Mujiću donio nagradu za najbolje koreografsko ostvarenje te Guilhermu Gameiru Alvesu za najbolju mušku ulogu u baletu. Irina Čaban Bilandžić dobila je nagrade u ženskoj kategoriji za naslovne uloge u baletima "Šeherezada" Nikolaja Rimski-Korsakova u koreografiji Denisa Matvienka i "Gospođe Bovary" na glazbu raznih autora u koreografiji Valentine Turcu i produkciji HNK Split i za ulogu Snježne kraljice Davora Bobića u koreografiji i režiji Svebora Sečaka i koprodukciji HNK Split i HNK u Osijeku. Nagradu za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina dobio je Pavel Savin.

Dodjeljene Nagrade hrvatskog glumišta Izvor: Cropix / Autor: Ronald Gorsic







+78 Dodjeljene Nagrade hrvatskog glumišta Izvor: Cropix / Autor: Ronald Gorsic