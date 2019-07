Dnevnik Diane Budisavljević: Priča o ženi koja je u NDH spasila 10 tisuća srpske djece

Redateljica Dana Budisavljević u zagrebačkom Muzeju prekinutih veza 3. srpnja predstavila je svoj igrano-dokumentarni film 'Dnevnik Diane Budisavljević', 'istinitu priču o najboljim ljudima u najgorim vremenima', o ženi koja je u Zagrebu za vrijeme NDH spasila živote 10 tisuća srpske djece. U ulozi ove fascinantne žene nastupa Alma Prica, koja je također bila na predstavljanju filma, kao i njegova producentica Olinka Vištica iz Hulahopa. 'Dnevnik Diane Budisavljević' premijerno će biti prikazan na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu 18. srpnja, a ovom prigodom predstavljen je i trailer

'Rekla sam da nisam nikad čula za nju, ali da ću svakako pročitati njen dnevnik. U tom času sam mislila da nema šanse da bih radila takvo povijesno djelo, pogotovo da bih se bavila ratnim temama. Međutim, već od prve stranice dnevnik me zaintrigirao jer je bio toliko zanimljiv i toliko drugačiji pogled, ženski pogled na ratna događanja', rekla je na predstavljanju filma Dana Budisavljević te preporučila da svatko pročita dnevnik Diane Budisavljević koji se može naći na internetu .

'Krenuli smo u istraživanje, ali bez obzira na njegovu širinu istraživanja i preko stotinu ljudi s kojima smo razgovarali, Diane se danas nitko ne sjeća zato što je umrla 1978. Početkom rata, 1941., imala je 50 godina, svi njeni suradnici također su odavno umrli, a djeca koja su spašena bila su tada premala i traumatizirana da bi imala neko autentično svjedočanstvo o njoj. Našli smo neka mala svjedočanstva, recimo gospođu Veru Velebit, kći slikara Vladimira Becića koja je išla u školu s Dianinim kćerima i nekako je se sjeća, ali to nisu prava sjećanja iz njene akcije. Tako sam se našla pred podatkom da od te veličanstvene žene i te akcije postoji samo ta knjiga, a s druge strane postoje ta djeca koja su danas ljudi treće dobi i s kojima ćemo, ako ih ne snimim sada, zakasniti kao što smo zakasnili i s Dianom', ispričala je Dana Budisavljević.

Radnja filma smještena je u jesen 1941. Diana Budisavljević, koja sa suprugom liječnikom, kćerima i tek rođenom unukom živi životom zagrebačke visoke građanske klase, doznaje da se Židovke i Srpkinje s djecom odvode u logore u kojima umiru od gladi i bolesti. Židovska općina šalje pomoć Židovkama, ali za Srpkinje se nitko ne brine. Koristeći svoje austrijsko podrijetlo, Diana apelira na vlast, Crkvu i Crveni križ da spase barem djecu. Nitko od njih ne želi preuzeti odgovornost. S nekolicinom prijatelja u svom stanu prikuplja pomoć i organizira akciju kojom će do kraja rata od sigurne smrti biti spašeno više od 10 tisuća djece. Među njima su Živko, Milorad, Zorka i Nada, koji se gotovo 80 godina kasnije vraćaju u logore svog djetinjstva i tek tada spoznaju da duguju život nepokolebljivoj snazi jedne žene.

Jedino je ispravno bilo da udružim Dianu s onim što je stvarni artefakt, djeca kojoj je pomogla su živa i trebaju reći svoju priču, a za Dianu neka govori dnevnik, ono što je ostalo iza nje. To je definiralo formu, spoj igranog i dokumentarnog. Nisam našla filmove koji su tako napravljeni i zato mi je trebalo jako dugo da shvatim kako da to stvorim', ispričala je Dana Budisavljević.

'Nakon ogromnog istraživanja i materijala iz kojeg bi se moglo snimiti najmanje deset filmova i deset priča suočili smo se s velikim izazovom i činjenicom da se ne možemo upustiti u snimanje visokobudžetnog povijesnog filma kakav bi zaslužila ova priča po razmjerima Dianine akcije. Za to nismo imali ni znanja ni financijskih uvjeta, a na svu sreću ni afiniteta jer je Danu prema priči vuklo nešto drugo - snaga Diane kao ženskog lika i zapravo se bavila mišlju kako na osoban način prenijeti priču na filmsko platno', rekla je Vištica.

Dianin dnevnik, odnosno jedini konkretan materijal s kojim se krenulo u razvoj ovog filma, kako je na njegovom predstavljanju ispričala producentica Olinka Vištica , pronašla je unuka Diane Budisavljević. Osim njega, Diana je pomno vodila kartoteku dječjih sudbina, no nju joj je bespovratno otuđila komunistička vlast 1945., kada su njeno germansko i građansko podrijetlo postali nepoželjni.

'Kad mi ga je Dana poslala, rekla sam da smo zapravo mogli napraviti cijeli film tako da je Diana okrenuta leđima. Nitko nije dostojan te žene, mi je tu samo zastupamo. Predivno je da tako, pomoću umjetnosti i filma, možeš podržati veličinu takvih događaja i takvih ljudi. Kad gledam taj plakat, jer me strašno inspirirao, stvarno sam pomislila da je okrenula leđa svim zakonima, okolnostima života i vremena te uprla oči u užas koji se događao. Bila je izuzetna žena', rekla je Prica, dodajući da je atmosfera na snimanju bila nevjerojatna.

'Ono što je tako jako u njemu jest upravo ta prisutnost djece, danas ljudi treće dobi, Zorke, Živka, Milorada i Nade, koji bez ikakve dramatike pričaju o svojim sjećanjima i vidjela sam koliko je to strašna trauma koje se oni ne sjećaju, a koja je upisana u njihova tijela. Dana je napravila nemoguću akciju spajanja dokumentarnog i igranog, ali to su tako mekana pretapanja. Sve je diskretno, samozatajno, duboko, tiho, unutarnje, kao što i treba biti u slučaju Diane Budisavljević i te akcije, koja je u filmu skoro nevidljiva, skoro da ni ne znate kako se to dogodilo, a sve se dogodilo. Možemo biti ponosni i sretni što je postojala takva žena u Zagrebu. Preko njene priče dobiva se nevjerojatna slika grada i ljudi koje je okupila, građanskih obitelji koje su podržale tihu, nevjerojatnu akciju, ilegalnu jer su neke stvari morali raditi protiv vanjskih zakona, ali ih je vodio unutarnji, ljudski zakon', rekla je Prica.