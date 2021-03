Dino Pešut predstavio svoj novi roman 'Tatin sin'

Nagrađivani dramatičar i romanopisac Dino Pešut predstavio je u ponedjeljak u Zagrebu svoj novi roman "Tatin sin", generacijski roman koji je autor opisao kao knjigu visokog emotivnog intenziteta u kojoj je htio uhvatiti komadić svijeta kroz likove koji su mu bliski i koje razumije

"Tako da nisam siguran koliko mi je to važno i jedino moguće, jer svatko od nas dolazi ne samo s određenom estetikom ili stilom, nego i s galerijom likova i iskustvom koje nas je na razne načine orijentiralo da propitujemo određene teme. Kad ti je nešto važno, to pretpostavlja izbor, a ja nisam siguran da ga ja imam", rekao je pisac.

Po Serdarevićevoj ocjeni, Pešut je snažan autorski glas svoje generacije koji savršeno razumije trenutak u kojemu živi. "On uspijeva uhvatiti vibraciju, nesigurnost generacije rođene u 1990-ima, za vrijeme rata ili neposredno prije njega, koja je odrastala u potpunosti u digitaliziranom svijetu, a koja se vrlo brzo morala suočiti s gubitkom iluzija, rekao je. Također, Pešut u romanu uspijeva uhvatiti nijanse "gdje se pokazuje da nas klasa definira jednako kao i neke druge stvari, a ponekad čak i više", dodao je Serdarević.

Dino Pešut (1990.) nagrađivani je dramatičar i romanopisac, dobitnik čak šest nagrada Marin Držić Ministarstva kulture. "Tatin sin" (Fraktura, 2020.) njegov je drugi roman, nakon romana "Poderana koljena" (2018.). Napisao je još slikovnicu "Mama, mogu sama" (2020.).

Autor je kazao kako se s ovim romanom odlučio za promjenu lica – iz trećega, kojim je napisan roman "Poderana koljena", u prvo lice jednine, jer mu je to omogućilo intenzitet pisanja na rubu filmske dramaturgije, kao i to da svojem junaku da smisao za humor "koji onda postaje osoban, lako ga je prepoznati". "Humor nam daje mogućnost da vidimo stvari kakve jesu, a ako se možemo prepoznati po tome kakvi jesmo, možemo se smijati skupa. Mislim da je to vrlo oslobađajuće", pojasnio je Pešut.

Budući da u romanu opisuje najdublje egzistencijalne krize smatrao je da njegov junak mora imati pristup jednom suhom, ciničnom humoru – "on humorom omogućava prostor istine, a čim ima smijeha, mora postojati i nada", rekao je.

Glavni lik je mladi intelektualac, pjesnik u nastajanju iz maloga provincijskoga grada na obali rijeke koji, nakon neuspješnog pokušaja da pronađe sebe na Zapadu, svoje dane provodi radeći kao recepcionar u hotelu, balansirajući između vlastitog očajanja, izgubljenosti i bogatog ljubavnika te razmišljajući o ocu, s kojim nikada nije razvio konkretan odnos, a koji leži u bolnici iščekujući dijagnozu s možda najgorim ishodom. Sin ne može razumjeti svoje emocije ni prema ocu ni prema drugima oko sebe. Otac pak, s druge strane, nikako da vidi može li razumjeti sina i prihvatiti ga onakvim kakav jest.