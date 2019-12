Dežulović: Hrvatima vjeru želim suziti na veličinu tuš kabine, da budu čisti sami sa sobom, a da nema mjesta za Boga'

Novinar i pisac Boris Dežulović u Puli je na Sa(n)jam knjige u Istri predstavio zbirku kolumni 'Summa Atheologiae: Nekoliko heretičkih rasprava o nemogućnosti Svemogućeg', koje tematiziraju crkvu, vjeru i boga, a koju je njegov kolega Viktor Ivančić ocijenio kao 'iznimno širok asortiman religijski intoniranih gadosti' te 'najzabavniju kritiku Katoličke crkve objavljenu u nas'

'Ima tu svega, od ratnog i poratnog huškanja, ideološkog zaglupljivanja do biskupske hipokrizije. Na neki način knjiga služi kao udžbenik iz anatomije etnoklerikalizma u Hrvatskoj, koji se slavno porodio 1990-ih, a potpuno sazrio u prvom kvartalu ovog stoljeća. Temeljne pogonske jedinice su mu Crkva s jedne, a država s druge strane. Državna vlast definirala je katoličku državu, a vjerski poglavari zajamčili su nacionalnu crkvu, a Boris, kao uporna novinarska krvopija, stalno, svih ovih godina ističe kako to nema veze s kršćanstvom. Činjenica da je Katolička crkva napadno prisutna u našem političkom i javnom prostoru ne znači da je društvo naplavljeno autentično shvaćenim kršćanstvom. Upravo obratno. Što više crkve, to manje kršćanstva', rekao je novinar Viktor Ivančić.

Na promociji je bio i fra Drago Bojić, autor pogovora u knjizi koji je pojasni da knjiga 'Summa Atheologiae: Nekoliko heretičkih rasprava o nemogućnosti Svemogućeg' u nekom smislu ide u prilog vjernicima i Crkvi.

'Kaže Dežulović u njoj: 'Nisam ateistički misionar i nemam amibiciju širiti svijetom nevjeru, meni je samo stalo Hrvatima suziti vjeru na veličinu tuš kabine'. I danas meni za vrijeme tuširanja padne to na pamet i shvatim kako je to zapravo sjajna teološka misao. Vjera je ovdje, preko institucija, fundamentalizma, nacionalizma i dogmatizma, stvarno zaprljana i onda je dobro da ju se ponovno vrati u tuš kabinu, da se tamo opere pa da u javnosti može zamirisati', rekao je fra Drago.

Dežulović je pojasnio da se radi o rečenici iz polemike s profesorom Claudijem Battistellijem s Papinskog sveučilišta Gregoriana, koji je Dežuloviću dugogodišnji prijatelj i pisac predgovora za knjigu 'Summa Atheologiae'.