Čuveni izraelski dokumentarist Avi Mograbi: Član sam najomraženije organizacije u zemlji, za političare sam izdajnik, ali ja sam angažirani filmaš i ne mogu šutjeti

Novi film čuvenog filmaša Avija Mograbija poznatog po tematiziranju sukoba Izraela i Palestine, 'Prve 54 godine: Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju' - nastao na temelju svjedočanstava izraelskih vojnika i arhivskih snimaka - u utorak, 29. studenog u 20 sati ima kinopremijeru u zagrebačkom Dokukinu KIC uz gostovanje redatelja koji će sutradan, 30. studenog s početkom u 19 sati, također u Dokukinu KIC održati i masterclass. Uoči njegova dolaska u Hrvatsku porazgovarali smo s redateljem

Nakon kinopremijere filma, u srijedu, 30. studenog u 19 sati u Dokukinu KIC redatelj Avi Mograbi - koji više od 30 godina kroz svoje filmove i javno djelovanje otvoreno kritizira izraelsko društvo - održat će i masterclass naslovljen "Svjedočanstva vojnika - Dvije studije slučaja" , koji će tematizirati nastajanje dvaju njegovih filmova "Z32" (2008.) i "Prve 54 godine: skraćeni priručnik za vojnu okupaciju" (2021.) koje je snimio oslanjajući se na isti materijal. Oba filma bazirana su na svjedočanstvima izraelskih vojnika koji su služili na okupiranim teritorijama koje je prikupila organizacija "Breaking the Silence" . No, filmovi su u konačnici ispali izuzetno različiti u pogledu pristupa, filmskog jezika i ugođaja.

- Vojnici koji se pojavljuju u filmu su redom veterani koji su i ranije davali svoja svjedočanstva organizacijama koje se trude stvari iznijeti na vidjelo, tako da je film zapravo arhivski film. Većinu materijala u filmu čine svjedočanstva iz arhive organizacije "Breaking the silence" , osnovane 2004. godine. Vojnici veterani su preuzeli misiju da okupaciju Pojasa Gaze i Zapadne obale učine vidljivom Izraelcima i drugima, a budući da sam ja jedan od osnivača ove organizacije i član njezine uprave, zamolio sam kolege da mi dopuste da napravim film na temelju svjedočanstava koje imamo u arhivi. Ne mislim da će oni veterani koji su svjedočili patiti zbog te činjenice. Vidite, tu se ogleda paradoks Izraela. S jedne strane, to je jedna divna demokracija ako ste Izraelac i Židov. Sloboda govora je na dobroj razini - mada možemo govoriti da je u padu - ali još uvijek postoji. Pa tako i za te veterane. No, ako ste Palestinac koji živi na okupiranom teritoriju, onda živite u vojnoj diktaturi i onda je za vas sloboda govora prilično ograničena, a vaše političke organizacije su pod stalnom prijetnjom.

- Izraelska vojna okupacija je od svog početka dopuštala Palestincima koji žive na okupiranim teritorijima da dođu i rade u Izraelu. Naravno da im je za to bila potrebna radna i putna dozvola, a od 1990-ih naovamo, otkako su potpisani sporazumi iz Osla između Izraela i PLO-a, broj Palestinaca s okupiranih područja kojima je dopušteno raditi u Izraelu ozbiljno je smanjen. A on se definitivno i dodatno smanjio nakon 2005., kada je Izrael povukao stanovništvo iz Pojasa Gaze. Broj Palestinaca iz Pojasa Gaze kojima je dopušten ulazak u Izrael danas je vrlo ograničen. Oni moraju biti određene dobi, a vlasti ih dodatno provjeravaju; je li netko od članova njihove obitelji bio u zatvoru ili politički aktivan? Ako jest, nikada neće dobiti dozvolu. Palestinci s okupiranih teritorija koji dolaze raditi u Izrael uglavnom su ograničeni na manje poslove, oni su obični radnici, vrlo rijetko uspijevaju doći do viših pozicija u bolnicama ili bilo kojim drugim službama. Ako Palestinac s okupiranog teritorija i uspije doći do višeg položaja, poput šefa odjela u bolnici, riječ je o iznimnom slučaju.

U filmu gledateljima dajete "upute" kako kontrolirati okupirano područje više od pedeset godina - "ograničite kretanje stanovništva", "potičite denunciranje', "razbijte društveno tkivo", kažete.. Ali i dodajete: "Integrirajte ih u zajednicu". Ovo posljednje mnogi smatraju dobrom praksom; često čujemo kako Izraelci i drugi s ponosom govore o tome kako Palestinci rade u njihovim bolnicama, javnim službama... No, kako to doista izgleda na terenu? Postoje li i slučajevi u kojima Palestinci drže rukovodeća mjesta u takvim službama?

- Ona se smatra najomraženijom organizacijom u Izraelu, a izdajicama su nas nazivali i članovi Vlade, uključujući premijera Netanyahua prije nekoliko godina. Radili su to i drugi, prije svega razne desničarske organizacije, udruge... Također su bila donesena i dva zakona kojima se pokušalo ograničiti naš rad i širenje svijesti, ali do sada smo nekako ipak preživjeli. A sada, kada budemo imali novu ekstremno desnu Vladu, sigurno ćemo vidjeti da će ona pokušati ograničiti mogućnosti raznih organizacija za ljudska prava, kao i nevladinih udruga civilnog društva. Bit će nam teže raditi u toj novoj atmosferi koja se stvara.

Koliko novca država Izrael troši u vojne svrhe i okupaciju? Kako biste vi - eventualno - iskoristili taj budžet?

- Nisam siguran u brojke, ali to je zasigurno najveći dio državnog godišnjeg proračuna. Izraelska vojska je, naravno, najveća, najjača i najbogatija organizacija u državi. A ta činjenica zapravo znači da su mnogi drugi proračuni - poput proračuna za obrazovanje, zdravstvo, stanovanje, socijalnu skrb - prilično zapostavljeni zbog nedostatka novca. Kad bih ja kontrolirao proračun - napominjem, nemam sklonosti da se zateknem u toj poziciji - mislim da bi obrazovanje, zdravstvo, stanovanje, rad... bili moj glavni fokus.

Vi ste narator, protagonist svojih filmova. Zašto vam je važno da imate tu ulogu? Mislite li da na takav način snimate osobnije filmove?

- Da, ja se pojavljujem u svojim filmovima, a to toliko često radim - da ne mogu reći da je to slučajno. Očito me do toga dovela moja osobnost. Istina je da radim filmove o pričama ili temama u koje sam ionako toliko uključen, da ima smisla da me sav taj moj angažman dovodi do toga da budem i neka vrsta protagonista unutar priče koju obrađujem. Ne mogu razdijeliti svoj osobni život od svog političkog života. Ja sam angažirani filmaš, aktivist, pa se pojavljujem i u svojim filmovima, a valjda to i njih, na neki način, čini osobnim filmovima - iako se ne bave mojim životom.

Odbili ste sudjelovati u izraelsko-libanonskom ratu, zbog čega ste neko vrijeme proveli u pritvoru. Kako se danas sjećate toga vremena?

- Odbijanje služenja vojske u prvom libanonskom ratu 1982. godine jest vjerojatno najbolja stvar koju sam ikad učinio. Zasigurno je to bio i trenutak koji je odredio moju političku misao više od svega. Znate, Izrael je pokrenuo taj rat iz političkih razloga. Ideja iza njega bila je pokušati umanjiti rastuću političku moć PLO-a, koji je u to vrijeme bio baziran u Libanonu. Druga motivacija za rat bila je promijeniti vladajuću stranku Libanona i postaviti predsjednika koji je naklonjen Izraelu. Izrael je htio dogovoriti mir, ali tako da uništi druge političke snage. U tom sam trenutku shvatio da ne mogu služiti u takvom ratu i da bih se trebao držati svog morala i vrijednosti te sam odbio ići služiti u Libanon. Imao sam 26 godina, bio sam rezervist i kada su me pozvali da idem u Libanon - a ja sam to odbio - poslali su me u zatvor na oko mjesec dana. Mislim da je to bila najbolja politička škola na koju sam se mogao prijaviti.