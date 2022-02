[ČUJ OVO] Redateljica i scenaristica Dora Šustić: Muziku uglavnom slušam dok šećem gradom, a ova je pjesma savršena za zaljubljivanje u usputne prolaznike

Šustić je magistrirala scenarij na FAMU-u u Pragu, a do sada je napisala i režirala četiri kratka filma. Njezin televizijski projekt, serijal 'Maličke', nedavno je dobio Nagradu HBO Europe za razvoj projekta. Osim toga, autorica je i dobitnica prošlogodišnje Književne nagrade 'Drago Gervais' za rukopis romana pod naslovom 'Praznina'. I dok čekamo na taj roman, koji će uskoro biti objavljen, 'priveli' smo svestranu autoricu da napiše koji redak za novi nastavak našeg serijala 'Čuj ovo'

Sons of Kemet je britanski jazz bend karipskih korijena osnovan prije desetak godina. Otkrila sam ih gledajući seriju “I May Destroy You” , mislim da se u drugoj epizodi pojavi ova pjesma. Divna je. Nekako sanjiva, opuštajuća, a opet mračna i teška, kao zemlja. Često zamišljam da dodirujem mokru zemlju dok je slušam.

Slušanje glazbe jedan mi je od najdražih hobija kojima najrjeđe pribjegavam. Vrlo rijetko slušam muziku kod kuće ili dok radim, odnosno sjedim za laptopom. Ne mogu se koncentrirati na pisanje i čitanje ako glazba svira u pozadini, jedino ako je pjesma dio neke scene koju zamišljam, onda je silujem na ripitu do iznemoglosti. Uglavnom slušam muziku dok šećem gradom. Obožavam takve besciljne šetnje ulicama i parkovima i to radim nekoliko puta tjedno. Što veći grad i veća gužva, to bolje. Posljednjih dva mjeseca gubim se po Berlinu i stalno slušam istih dvadesetak pjesama. Poseban gušt mi je slušati pjesme na našem jeziku, osjećam se kao da imam nekakvu tajnu dok se vozim U-Bahnom u gomili ljudi. Odlučila sam stoga podijeliti pet najslušanijih pjesama s mojih berlinskih skitnji.

Hu Man - Greentea Peng

Otkrila sam je ovo ljeto dok sam brijala na Mars u Djevici. Kad sam skužila da kaže “Mars strip me naked, take this identity…”, to je bilo dovoljno da postane svakodnevna mantra. Mars je u međuvremenu izašao iz Djevice, ali pjesma je ostala na ripitu.