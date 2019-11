Čitali biste, ali nemate vremena? Uz njihovu aplikaciju više nema takvih izgovora

Ljubica Letinić i Lana Deban osmislile su book&zvook, aplikaciju za slušanje književnosti na južnoslavenskim jezicima, a u ponudi je dvadesetak biranih naslova koje čitaju vrhunski glumci, katkad i sami autori. No, to je tek početak

'Naša aplikacija je za sve više ljudi sa sve manje vremena', kaže nam Ljubica Letinić, nagrađivana radijska autorica o aplikaciji book&zvook. Još je u testnoj fazi, objašnjava, ali se lansiranje očekuje vrlo brzo, u narednih nekoliko tjedana.

'Moja kolegica Lana Deban, koja je dramska ton-majstorica, i ja zvukom se bavimo preko 20 godina i već smo dugo razmišljale o projektu audioknjige, ali dosad nam se nije činilo da je došao trenutak za to. Sada jest, zahvaljujući pametnim telefonima, sve skupa je jako praktično, knjiga ti je tu, uvijek pri ruci i zašto ne isprobati u trenucima kad vidiš da imaš pola sata praznog hoda. Dođeš u čekaonicu, čekaš i, zašto ne, slušaš knjigu', kaže Letinić.

Vani, gdje su audioknjige na aplikacijama uobičajene, ljudi obično slušaju uz kućanske ili bilo kakve mehaničke poslove, uz hobi i rekreaciju, baš kao što to čine i s glazbom. Hrvati se, s druge strane, na slušanje književnosti tek trebaju 'navući'.

'Postoji još uvijek predrasuda da je audioknjiga pomagalo za slijepe. Svakako jest, ali se zapravo njen potencijal sve više prepoznaje u općoj populaciji. Ljudi audioknjige vole jer ih mogu slušati bilo kada, potom zato što mogu raditi i nešto drugo dok čitaju, a i jer vole da im netko čita. To ih podsjeća na intimna iskustva ranog djetinjstva, a mi, na kraju krajeva, do toga što nam se sviđa u književnosti i jesmo došli prije svega slušanjem. Uostalom, kad pogledate razvoj čovjeka, vidjet ćete da je navika i kultura slušanja znatno duža od one čitanja', kaže Letinić koja je cijene svojih audio-izdanja s kolegicom Deban definirala s obzirom na platežnu moć u Hrvatskoj.