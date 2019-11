Damir Karakaš: Mučim tekst dok mi ne prizna istinu

Nagrađivani književnik Damir Karakaš gostovao je u četvrtak u 'Premium programu' 42. Interlibera, gdje je izveo zanimljiv 'one-man show' i u izravnoj interakciji s čitateljima, 'razgovarajući sam sa sobom', govorio o svojem novom romanu 'Proslava', svojem djetinjstvu u Lici i spisateljskoj karijeri i snovima.

Program se održava u organizaciji Zajednice nakladnika i knjižara, a zamišljen je kao samostalan nastup pisca, koji je tako prepušten sam sebi i sam odlučuje o tome na koji će način pristupiti temi i kakav će dijalog s publikom ostvariti.

Karakaš je svoj nastup na glavnoj pozornici Paviljona 6 Zagrebačkog velesajma započeo minutom šutnje za preminulu teatrologinju Mani Gotovac, kako je rekao, 'veliku osobu za hrvatsku kulturu'.

Govoreći o 'Proslavi', pisac je kazao kako je taj roman počeo pisati s planom da pokuša na stotinu stranica opisati dva rata i tri generacije. 'To se na neki način čini nemogućim, no kako kaže Faulkner, književnost i jest pokušaj da se postigne nemoguće', rekao je. To, kako je istaknuo, ima veze i sa stilom ovog romana, 'gdje svaka riječ mora na poseban način odzvoniti'.

Svoje literarno putovanje u 'Proslavu' zamislio je kao da ulazi u spilju s demonima: 'U takvoj situaciji čovjek ima jako malo municije i svaki metak zapravo mora pogoditi u srce demona da bi mogao napraviti ono što je htio'.

U mjesec dana prodano 2.000 primjeraka

Roman je u mjesec dana prodan u dvije tisuće primjeraka, te je tiskano još dvije tisuće. 'To je stvarno velika brojka za naše uvjete. Potpisao sam i ugovor za film. Recepcija je dobra na cijelom prostoru bivše Jugoslavije, roman je izašao i u Srbiji, gdje se također odlično prodaje, i uskoro će biti objavljen i na njemačkom i na nekim drugim jezicima', rekao je Karakaš.

Knjiga je objavljena u izdanju nakladnika OceanMore i najavljena kao atmosferična napetica iz pera klasika hrvatske književnosti u kojoj se taj pisac ponovno vraća zavičajnom ličkom krajoliku i njegovim ljudima te, obuhvaćajući širok raspon vremena, progovara o kompleksnosti ljudskoga postojanja.

Pisac koji je pozornost kritike i javnosti stekao svojim bespoštednim literarnim prikazima života u Lici, ovom se prilikom prisjetio vlastitoga odrastanja koje je, kako je napomenuo, 'bilo vrlo specifično'.