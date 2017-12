'Ciganin, ali najljepši': Jedna od najsmjelijih ljubavnih priča suvremenog hrvatskog teatra

Dugo iščekivana praizvedba višestruko nagrađivanog bestselera Kristiana Novaka 'Ciganin, ali najljepši' u režiji Ivice Buljana 30. prosinca je u HNK-u ispraćena ovacijama publike, što je siguran znak da će ta predstava o zabranjenoj ljubavi između zrele žene Milene i mlađahnog Roma, te političkim skandalima i izbjeglištvu, postati novi hit naše najveće kazališne kuće

Kazališna predstava 'Ciganin, ali najljepši' , nastala prema hit romanu Kristiana Novaka , a u režiji Ivice Buljana , počinje kao filmski triler - ubojstvom u međimurskoj šumi i kriminalističkom istragom. Atmosfera je mračna i zlokobna, osjeća se neizvjesnost i strah i sve upućuje na tragediju. Radnja se događa u naoko mirnom međimurskom naselju Sobolščaku gdje Hrvati žive ne miješajući se s Romima iz susjednog Bukova Dola, a zapravo ispod te mirne vanjštine sve ključa. Raste netrpeljivost, svjedočimo duboko ukorijenjenim predrasudama o Romima, a zatim saznajemo da tim krajem prolazi nekoliko međunarodnih ruta, od one švercom ljudima i drogom pa do najaktualnijeg izbjegličkog puta. Tu su i obračuni, ubojstvo, istraga, zatvor, kriminal, prostitucija, korumpirani policajci, politički skandali...

U predstavi se pojavljuju čak 32 glumca koja igraju 40-ak likova, što je na neki način rekordan broj sudionika u nekom projektu HNK-a. Svi oni sudjeluju u tkanju mreže kompleksnih međuljudskih odnosa, reprezentirajući likove poput policajaca, izbjeglica, inspektora, frizerki, romskog starješine, romskih kriminalaca i drugih, oslikavajući relativno nepoznatu međimursku sredinu. Naglasak je definitivno stavljen na slici provincijskog društva omeđenog Dravom u kojoj se prokazuju aktualni problemi našeg vremena, od netrpeljivosti prema romskoj zajednici u Međimurju i izbjegličkog pitanja, do političkih skandala, korumpirane policije, šverca drogom i ljudima, te prostitucije. Svi ti likovi zapravo reprezentiraju određene mentalitete i identitete, koji se na sebi svojstven način, s većim ili manjim uspjehom, nose s demonima okoline, ali i onima u njima samima. Ti njihovi identiteti i dramske situcije bile bi još jasnije da su glumci bili ujednačeniji u verbalnoj artikulaciji. Naime, neki od njih pretiho i nerazgovijetno govore što je dodatno otežavalo razumijevanje ionako zahtjevnog međimurskog dijalekta.

Prvakinja HNK Nina Violić bila je apsolutno najuspješnija u interpretaciji glavne junakinje Milene, koja se nakon propalog braka i otkaza u banci morala vratiti u rodni Sobolščak gdje se suočava s brojnim predrasudama i stereotipima zadrte provincije. Ona vrlo nadahnuto i uvjerljivo dočarava emocionalni luk, sazrijevanje i tragičnost tog višeslojnog i iznimno zanimljivog lika. Njena Milena, razočarana životom i sklona alkoholu, 'razvedena nerotkinja', kako sama kaže, koja je sve izgubila i nema više što izgubiti, počinje kao raspojasana raspuštenica, a zatim, kad se strastveno baci u ljubavnu vezu s puno mlađim Romom, pronalazi u toj nenadanoj ljubavi moć i hrabrost da se suprotstavi predrasudama i bori za sebe i Sandija protiv cijelog Sabolščaka ('Naj me briga!'). Njena Milena ne bira, kako kaže u jednom trenutku, između sreće i nesreće nego između nesreće i ničega, i ide 'sama kontra svih'. Njena Milena se hvata za Sandija, kao za slamku, a to potvrđuje riječima: 'Očajnici zavole druge očajnike. Osvetnici zavole nešto čime mogu upravljati. Cinici zavole nešto što im ne može nanijeti bol. A oni koji žele živjeti? Oni zavole ono što nipošto ne smiju. Takvi smo jedino živi'. Na kraju, osnažena dubokom boli, usprkos tome što je Sandi u komi, Milena pronalazi u sebi nadljudsku snagu i optimističnim riječima 'Probudil bu se on' i 'Sve bu dobro' izražava nadu i vjeru u mogućnost sretnog završetka.