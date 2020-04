Filmski festival u Cannesu u svom se 73. izdanju ipak neće moći održati u srpnju, kao što se razmatralo sredinom ožujka. Festivalski sajam Marché du Film prebačen je online, a prestižni paralelni programi (15 dana autora/Quinzaine des réalisateurs, Tjedan kritike/La Semaine de la Critique i l'ACID) su otkazani.

'Priznajemo da održavanje festivala krajem lipnja ili početkom srpnja sada više nije opcija. Teško je pretpostaviti da će se festival ove godine održati u svom originalnom obliku. No, počeli smo pregovarati s mnogim profesionalcima u Francuskoj i u inozemstvu. Svi se slažu da festival u Cannesu, koji je važan dio filmske industrije, mora istražiti sve opcije kako bi mogao poduprijeti filmsku 2020.', stoji u službenom priopćenju Filmskog festivala u Cannesu koji se prvotno trebao održati od 12. do 23. svibnja.

Bez obzira na sve, dodaju, festival i sajam koji se u sklopu njega inače održava, Marché du Film, nastavit će dokazivati važnost uloge koju imaju film, umjetnici, profesionalci, kina i publika, a ostale novosti nastavit će redovno komunicirati.

Sajam Marché du Film, koji godišnje privuče više od deset tisuća akreditiranih profesionalaca, ove će se godine održati online, a datum još nije poznat.

Prestižni programi koji se svake godine odvijaju paralelno s Filmskim festivalom u Cannesu - 15 dana autora/Quinzaine des réalisateurs, Tjedan kritike/La Semaine de la Critique i l'ACID (Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion/Association for the Distribution of Independent Cinema), su otkazani.

'Nemoguće je predvidjeti razvoj događaja zbog zdravstvene krize s kojom se trenutno suočavamo. Svaki od paralelnih programa, u dogovoru s Filmskim festivalom u Cannesu, traži najbolje načine na koje mogu pružiti potporu filmovima koji su prijavljeni na njihovo ovogodišnje izdanje', poručili su u zajedničkom priopćenju organizatori paralelnih programa.