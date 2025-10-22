Bog uživo: Nick Cave & The Bad Seeds najavili novi album

Nick Cave, jedan od najvećih živućih glazbenika, objavit će sa svojim The Bad Seedsima novi live album Live God, s turneje 'The Wild God' koja je oduševila publiku diljem svijeta tijekom 2024. i 2025. godine, a koja će se u 202. godini nastaviti u Australiji, Novom Zelandu, ali i u Europi
Album će biti objavljen 5. prosinca, sadržavat će 15 pjesama s nezaboravnih nezaboravnih nastupa, koji su, prema riječima Nicka Cavea, "protivotrov za očaj."
Opširan popis pjesama uključuje izvedbe cijelog hvaljenog studijskog albuma iz 2024. godine Wild God, kao i nevjerojatne verzije omiljenih pjesama iz kataloga, poput From Her To Eternity, Papa Won’t Leave You, Henry i Into My Arms.
Album je preko njegove stranice dostupan za prednarudžbu na duplom gatefold LP-u, duplom CD-u i digitalnom formatu.
Podsjetimo, Cave i The Bad Seedsi prije godinu dana bili su u zagrebačkoj Areni, a ovoga ljeta stižu u kolovezu u Pulugdje će 4. i 5.8 održati dva koncerta od kojih je drugi već rasprodan.