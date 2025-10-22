Bog uživo: Nick Cave & The Bad Seeds najavili novi album

Album će biti objavljen 5. prosinca, sadržavat će 15 pjesama s nezaboravnih nezaboravnih nastupa, koji su, prema riječima Nicka Cavea, "protivotrov za očaj."

Opširan popis pjesama uključuje izvedbe cijelog hvaljenog studijskog albuma iz 2024. godine Wild God, kao i nevjerojatne verzije omiljenih pjesama iz kataloga, poput From Her To Eternity, Papa Won’t Leave You, Henry i Into My Arms.