Bili smo u školi učenja kineskog: Prije 10 godina čudno bi vas gledali, a danas je učenje tog jezika pametno ulaganje

Na popisu najtežih jezika za učenje kineski opravdano zauzima prvo mjesto, ali se zadnjih godina sve više ljudi odlučuje uhvatiti ukoštac s njim, ne samo zbog fasciniranosti dalekom kulturom, nego i zbog vrlo praktičnih razloga, radi studija ili posla. I u Hrvatskoj je sve popularniji izbor stranog jezika upravo kineski, a koliko ga je zaista teško (na)učiti, provjerili smo u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, koji nudi besplatne tečajeve za djecu i odrasle

No jedno je htjeti, a drugo moći. Osim što na prvi pogled djeluju komplicirano, kineski znakovi dodatne poteškoće stvaraju svojim strogo definiranim redoslijedom poteza prilikom pisanja pojedinog znaka. Slog tā, primjerice, ima jedan (isti) ton, ali ovisno o znaku može imati tri značenja: on (他), ona (她) ili ono (它).

Zbog svega ovoga u prvom semestru ili prvoj godini učenja od kineskog odustaje između 40 i 50 posto polaznika, kaže nam Jelena Vrhovski.

'To je period u kojemu formiraju svoj stav prema tečaju i kineskom jeziku te odlučuju o nastavku učenja. Jedan od ključnih faktora prilikom donošenja odluke je i spremnost na ulaganje dodatnog truda u svladavanje jezika. Naime, kineski jezik zahtijeva svakodnevno učenje i ponavljanje naučenog gradiva izvan okvira redovne nastave. Ako osoba to nije u mogućnosti napraviti, postaje joj teško pratiti nastavu, što dovodi do pada motivacije i odustajanja. Odustajanje od tečaja na višim stupnjevima kreće se oko 10 do 20 posto po semestru', ističe Vrhovski i dodaje da je, kao i svaki drugi strani jezik, i kineski najlakše svladati ako se okružimo izvornim govornicima.

'Bilo bi idealno kada bi svaka osoba koja uči kineski jezik imala mogućnost višemjesečnog boravka u Kini. No svjesni smo da to u većini slučajeva nije izvedivo pa savjetujemo maksimalno korištenje blagodati interneta. Recimo, slušanje kineske glazbe i gledanje kineskih filmova i serija može puno pomoći pri učenju jezika, a istovremeno nudi i zanimljive informacije o kineskoj kulturi i njenom svakodnevnom životu. Poučno, korisno i zabavno u isto vrijeme', savjetuje Vrhovski.

'Sigurno ću početi gledati filmove i serije na kineskom da dobijem osjećaj za jezik', rekao nam je student Domagoj Kovačić, jedan od polaznika tečaja kod profesorice Guo Ge. Namjera mu je, kako je otkrio, preseliti se u Kinu na diplomski ili ići raditi ondje nakon što završi fakultet.