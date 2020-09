Animafest nije odustao: Provjerite što idući tjedan donosi najnovije izdanje

Svjetski festival animiranog filma Animafest unatoč nedaćama, od epidemioloških do prostornih, nije odustao i njegovo trideseto izdanje od 28. rujna do 3. listopada donosi vrhunske filmove aktualne svjetske produkcije, poručili su organizatori u utorak na konferenciji za novinare.

Za ulazak u najprestižniju konkurenciju Animafesta, kratkometražnu, tražili su se visokokvalitetni filmovi koji se po nečemu ističu. "Izabrali smo 40 filmova od 861 prijavljenih iz 27 zemalja, što je manje od pet posto, no tu su i četiri hrvatska filma", rekao je Daniel Šuljić, umjetnički ravnatelj festivala.

"S Odsjeka za animaciju i nove medije ALU svake godine dolaze novi studenti od kojih se neki razviju u vrlo zanimljive autorske ličnosti, konkurencija se zaoštrava, pa filmovi koji uđu u međunarodno natjecanje ne ulaze samo zato što su domaći, što potvrđuje i da sudjeluju na drugim važnim svjetskim festivalima", ocijenio je Šuljić.

Po njegovim riječima, ovogodišnji izbor filmova pokazuje veliku tematsku, likovnu i tehničku raznovrsnost, a odličnih ima u svim programima i svatko će naći nešto što mu se sviđa. Prikazat će se, među ostalim, filmovi Andreasa Hykadea, Piotra Dumałe, Theodorea Usheva i Atsushija Wade.

Šulijć je zadovoljan i SC-om kao novim mjestom održavanja koje ima, smatra, potencijal da postane kulturni centar kakav grad sada nema, a u čije kino može stati skoro 300 ljudi.

"Preporučujem ljudima da dođu jer je ovo programski i dalje vrhunski svjetski festival, s najboljim od najboljeg što se događa u animaciji", istaknuo je.

S više od 300 filmova iz 40 zemalja, odabranih među njih oko 1800, festival će se, osim u Kinu SC, održavati u Teatru &TD, Kinoteci te na brojnim drugim gradskim lokacijama,

Hrvatski filmovi: Autori se vesele reakcijama publike uživo

U međunarodnom natjecanju od hrvatskih filmova sudjeluju "Arka" Natka Stipaničeva, "Umorstvo u katedrali" Matije Pisačića i Tvrtka Rašpolića, spot "The Closing Door" Lucije Mrzljak za pjesmu oskarovca i dobitnika Emmyja Glena Hansarda te "Toomas ispod doline divljih vukova" Chintis Lundgren.

Među 40 filmova Natjecanja studentskog filma, izabranih između 900 prijava, dvije su hrvatske autorice, Kata Gugić (Cockpera) i Sunčana Brkulj (I'm Not Feeling Very Well). Sve projekcije Natjecanja studentskog filma besplatne su zahvaljujući sponzorstvu Zagrebačke banke.