Vrag nije ni crven ni crn, nego je u kvantiteti

Dok Nijemci raspravljaju o štetnosti dizelskih motora, prihvaćanju izbjeglica i obnovljivim izvorima energije, mi smo uhvaćeni u skolastičku raspravu o tome je li vrag crven ili crn. A te su rasprave u pravilu malograđanske, sitničave, bijedne i ponižavajuće

I uopće se ne radi o tome da je riječ o suočavanju s prošlošću. Problemi otada živi su i dan danas. Recimo, na Markovu trgu protestirali su stanari kojima, nakon sedamdeset godina boravka u tuđim stanovima, prijeti iseljavanje. Dakako, riječ je o stanovima konfisciranima nakon 1945. koje njihovi vlasnici potražuju. Na radiju sam čuo gospođu koja u ime stanara svoj slučaj predstavlja ovako, prepričat ću to ukratko: u Zagrebu su postojali sluge Nijemaca koji su za vrijeme rata profitirali na iznajmljivanju svojih stanova te su im stoga pravedno oduzeti; s druge strane, jadne stanare je nova vlast puškama istjerala iz njihovih sela i poslala u te stanove.

U svijetu takve pojednostavljene istine nema uopće mjesta za Židove koji sigurno nisu surađivali s Nijemcima na svojem deložiranju, samo da bi pobjednici kasnije riješili svoje stambeno pitanje. Na začudan način Židovi iz antifašističke priče nestaju na sličan način na koji nestaju i iz priče o NDH-u – oni su kolateralne žrtve tisućljetne čežnje Hrvata za državom i borbe protiv arhineprijatelja, Srba.

Nanjuše R od revizionizma - i reagiraju

Kako, recimo, u svijetu dobre petokrake možemo rastumačiti tragediju slikara i ilustratora Alfreda Pala, Židova i logoraša, žrtve nacističkih progona koji je otišao u partizane, samo da bi mu se pobjednici 1945. uselili u kuću, a njega poslali na Goli otok?

U svim pitanjima, od stanova i logora do ideologije i pozdrava, kod nas je nastala totalna zbrka. Pisac i kipar s Brača, osebujni umjetnik Ivica Jakšić Čokrić Puko, našao je pravu riječ za to: marsadura. To je onaj neshvatljivi splet konopaca po barkama i rivama, zamršeni zapletaj čvorova koji ipak nekako služi ljudima i već stoljećima drži gajete uz bitve na mulovima.