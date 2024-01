U Njemačkoj vrije: Koliko su realne radikalne ideje ekstremne desnice i tko se na njih zakačio?

Prema ispitivanjima javnoga mnijenja, semaforskoj koaliciji kancelara Olafa Scholza snažno je pala popularnost, premda se on svojski trudi održavati svoju raznorodnu vladu na okupu. Podrška ne raste samo glavnoj oporbenoj stranci, demokršćanima koje predvodi Friedrich Merz , već i nacionalističkim euroskepticima iz AfD-a .

Naposljetku, u Brandenburgu AfD vodi s 28 naspram 18 posto podrške za demokršćane. SDP se drži na 17, a Zeleni na osam posto. Ljevica je tek na šest posto, a liberali ispod izbornog praga, no nova stranka Sahre Wagenknecht je na čak 13 posto. U sva tri slučaja se, dakle, za AfD smiješi situacija u kojoj će biti najjača stranka te će je biti jako teško izbaciti iz kombinatorike za parlamentarnu većinu.

Weidel je pitanje Dexita povezala s pitanjem reforme Europske komisije (smanjenje njenih ovlasti) i drugih europskih institucija. Ustvari, AfD želi da se Unija vrati na postavke prije Ugovora iz Maastrichta, odnosno jedino na trgovinski savez. Svojedobno je i David Cameron obećao da će u pregovorima isposlovati bolje uvjete za Britaniju, a ako to ne bude moguće, građani će na referendumu reći svoje. Ostalo je povijest.

Vodstvo stranke je prije nekoliko dana 'dalo nogu' jednom od ključnih suradnika Alice Weidel, Rolandu Hartwigu, nakon što je u javnost izašlo to da je nazočio okupljanju neonacista i Identitetskog pokreta. Premda se stranka pokušala distancirati od okupljanja koje je promicalo ideje remigracije, njena službena politika o ovom pitanju također govori o potrebi povrata (barem) onih azilanata kojima je izdano negativno rješenje.

Weidel i AfD pitanje imigracije i integracije vide kao pitanje svih pitanja u suvremenoj Njemačkoj, stoga periodično u javnosti podižu buru idejama kao što je zabrana nošenja islamskog vela u javnosti (bilo koje vrste, uključujući puku maramu na glavi), kao i komentarima koji daju naslutiti da stranka podržava skup ideja i objašnjenja geopolitičkih implikacija skoka u izvaneuropskim migracijama prema Europskoj uniji posljednjih godina, a što se među teoretičarima zavjera počesto naziva 'velika zamjena stanovništva'.

Pored toga, AfD ima vrlo egzotične ideje oko europske politike, od izbacivanja pojedinih članica iz eurozone (primjerice, Španjolske i Portugala) do povratka na zlatni standard te – naposljetku izlaska same Njemačke iz eurozone, ali i referenduma o njemačkom izlasku iz Unije (famoznom Dexitu). Premda se može činiti da su ovo rubni stavovi koji nemaju prolaza u glavnini njemačkog društva, ne može se smetnuti s uma činjenica da je mnoštvo građana ogorčeno onime što percipiraju kao nesposobne (i korumpirane) elite mainstream stranaka te svoj novi politički dom pronalaze upravo kod AfD-a jer im izgledaju i zvuče kao austrijski slobodari (FPO) na steroidima. Inače, prema njemačkom zakonu, referendum na saveznoj razini nije moguć, a skup tema o kojima se može odlučivati na njemu također je zakonski jasno definiran, tako da je njemački pandan Brexita u samom organizacijskom smislu teško zamisliv. Pored toga, zvuči apsurdno to da bi iz Unije i područja zajedničke valute izašla zemlja koja de facto dominira europskim institucijama, itekako profitira od eurozone te je neupitan motor europskog gospodarstva.