Ljudska glupost je neuništiva, a najnoviji dokaz su izolirani koji traže propusnice: Što li će tek napraviti kad dođu izbori?

Baš kao i o koronavirusu, tako ni o ljudskoj gluposti i njezinim zastrašujućim potencijalima ne znamo gotovo ništa, piše tportalov komentator zbunjen slučajem više od 3000 izoliranih građana Hrvatske koji su podnijeli zahtjev za propusnicu. Znamo tek to da i ona ima apsolutno jednako pravo glasa na izborima i da će i nadalje birati po svojoj savjesti

O ljudskoj gluposti zapisano je mnogo mudrih misli. Za neke od njih dovoljna je bila forma epigrama ili aforizma, drugima kazališni komad ili film, a za neke su pak pretijesne i korice cijelih knjiga. Uza sve to znanje o gluposti, uza sav napredak ljudskog roda od antike do danas, čovjek bi očekivao da će ljudi biti barem malo manje glupi. Ali ne, 'nabijem te evolucijo!' viču oni i vuku nas za sobom da nam silom, kad već nećemo milom, pokažu rub te svoje ravne ploče i gurnu nas napokon s nje…

Okej, vjerujem na riječ da vi to niste napravili, ali njih 3051 – jest! Njih više od tri tisuće samo u tri ili četiri prva dana poslije uvođenja tih nesretnih propusnica pisalo je pismo: 'Dragi Sustave, ja bih opako sebično i potpuno neodgovorno kršio pravila koja si mi nametnuo jer sam potencijalno opasan za sve druge ljude, pa te ljubazno molim za dopuštenje da ta pravila kršim'! Vjerojatno ne baš tim riječima, ali 3051 čovjek napisao je upravo to i baš to, ništa drugo, šaljući zahtjev za izdavanje propusnice za slobodno kretanje. I još se potpisao punim imenom OIB-om i adresom, jer inače The Sustav možda ne bi ozbiljno uzeo u obzir njegovu zaključnu misao: 'Nadajući se povoljnom rješenju i u nadi da ćeš me globiti čim prije i što žešće za ovo evidentno kršenje ne samo ovih izvanrednih pravila, nego i elementarnog razuma, primi moje najiskrenije pozdrave'.

Zamislite filmskog junaka koji uđe u banku sa sasvim ozbiljnom namjerom da je opljačka do zadnjeg novčića pa, kad uredno dočeka svoj red, kaže službenici: 'Došao sam sa sasvim ozbiljnom namjerom da ovu banku opljačkam do zadnjeg novčića i ljubazno vas molim da ispraznite sef i sve pretince s gotovinom'. E, ovaj 3051 naš sugrađanin još je gluplji i potencijalno daleko opasniji od tog lika, jer on još od kuće zove policiju i prijavljuje joj svoju nakanu, brižljivo slovkajući stvarno ime i OIB i adresu bančine poslovnice koju je odlučio tako ingeniozno opljačkati. Zgodan bi to bio film, šteta što bi trajao samo minutu, baš kao i nastavak u kojem isti junak piše upravitelju zatvora molbu da ga pusti opljačkati barem jednu banku svojom metodom, pa će se onda vratiti na dosluženje kazne.