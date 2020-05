Teško je zamisliti bolje vrijeme za izbore, pogotovo ako su vam jedini stvarni konkurenti Škoro, Pervan i Drele

Nije li najlogičnije da parlament raspustiš i vladi suziš izvršne ovlasti samo na one najnužnije, 'tehničke', u trenutku kad su javna okupljanja dopuštena jedino u bogomoljama i pred stožerima civilne zaštite? Nije li to savršen trenutak za započinjanje potpuno demokratske, ravnopravne izborne kampanje?

Trideset dana bez parlamenta, plus još tridesetak za izbore na mjestima gdje ih treba ponoviti, prisezanje zastupnica i zastupnika, predsjedničko imenovanje mandatara ili mandatarice, odabir ministara, prisezanje ministara… Potom još tridesetak za hvatanje konaca, imenovanje državnih tajnika i inih suradnika po resorima, pa onda još tjedan uložen u objašnjavanja u stilu 'čekaj, bog te tvoj, pa ne mogu ti malu odma prvi dan zaposlit' i zadovoljavanje koalicijskih naraslih apetita.

Izbori, znači… Okej, možemo mi to.

Kad bi uopće moglo biti bolje vrijeme za izbore nego u doba nedovoljno ukroćene epidemije i u iščekivanju financijskoga kolapsa, s užarenim autocestama bez turista i dovijeka privremenom zabranom trgovanja nedjeljom? Može li za izbore biti idealnijeg vremena od onoga kad se knjige ne objavljuju, filmovi ne snimaju, predstave ne igraju, koncerti ne sviraju, vremena u kojem samostalni umjetnici kao predsmrtnu pripomoć, svi skupa koliko ih imamo u zemlji – osim onih koji su u mizernoj invalidskoj mirovini, da! - iz državnog proračuna dobiju svotu za petinu manju od jednog jedinog lanca sportskih kladionica?

Nije li najlogičnije da parlament raspustiš i vladi suziš izvršne ovlasti samo na one najnužnije, 'tehničke', u trenutku kad su javna okupljanja dopuštena jedino u bogomoljama i pred stožerima civilne zaštite? Nije li to savršen trenutak za započinjanje potpuno demokratske, ravnopravne izborne kampanje? Pogotovo ako ti naruku ide čak i najdraži neprijatelj: u Srbiji su, naime, parlamentarni izbori gotovo u isto vrijeme, tako da neće biti nikakve prepreke, ni na jednoj strani, za odapinjanje otrovnih strelica preko Dunava – samo tobože otrovnih, naravno, jer bit će to zapravo razmjena predizborne humanitarne pomoći među sestrinskim strankama, toplo skutrenima u krilu Europske pučke partije. A dat će zeru ruke i još jedan iz istoga gnijezda, zajednički najbliži susjed sa sjevera, koji će se slikati uz nekakvu izmišljenu kartu Najveće Zamislive Mađarske s pripojenom Hrvatskom i Vojvodinom, tako da ovdašnji lavež može biti još bučniji i nerazgovijetniji.