U što nam se društvo pretvorilo? Ne, nije se pretvorilo! Oduvijek je bilo prepuno gnojitelja koji tlače slabije i uživaju u tuđoj patnji

Lavina huškčkih komentara punih mržnje na vijest da je Hrvatska voljna udomiti nezbrinutu djecu iz izbjegličkih i migrantskih kampova u Turskoj i Grčkoj potaknula je komentatora tportala na analizu internet-nacista. Zaključak? Ljudi poput nas, s jednakim pravima i slobodama, identičnim dužnostima i obavezama, s jednom bitnom razlikom: patnja i nesreća tuđe djece njihova srca nikad nisu dodirnule

Prošlog je petka portal Telegram.hr prvi objavio neslužbenu informaciju o tome kako je i Hrvatska voljna pridružiti se Njemačkoj, Francuskoj, Finskoj i Luksemburgu – prvim europskim zemljama koje su iskazale spremnost i volju da institucionalno udome nezbrinutu djecu iz izbjegličkih i migrantskih kampova u Turskoj i Grčkoj. Ima ih tamo oko 1.800, te djece mlađe od 14 godina, bespomoćne, same i nikom ništa krive. Više od 60 humanitarnih udruga uputilo je u Bruxelles i Strasbourg apel s jednostavnom računicom: kad bi svaka zemlja članica Europske unije pod svoju skrb uzela samo sedamdesetoro (70!) tih klinaca, taj bi se tužni, sramotni problem barem privremeno riješio. Njemačka je odmah uzvratila da ne može primiti više od 1.500 djece , ostali su se, uključujući i našu državu, isprva samo deklarativno izjasnili voljnima za prihvat ostalih, a hrvatski gnojitelji smjesta su ispod teksta o tome krenuli prazniti kible ksenofobičnih i zavjeroteorijskih mudroserina, tolikih i takve kakvoće da je isti portal već sutradan objavio tekst sa zgranutim naslovom: 'U što nam se društvo pretvorilo?'.

Pod njim, tim naslovom, pobrojan je naramak komentara ljudi s kojima sam bez pitanja, potpuno mimo volje, prisiljen dijeliti nacionalnost, jezik i državljanstvo. Ne pada mi, naravno, na pamet, citirati ovdje ni slovo njihove huškačke mržnje – ako to sami želite, ostavio sam vam dosta jednostavnih putokaza da to lako sami obavite i bez mene – ali ne mogu umaknuti pitanjima što me, još jednom, proganjaju.

Tko su ti ljudi; imaju li žene i djecu kojima se ne gade; sviraju li neki instrument; kako drže žlicu ili olovku; sudjeluju li u telefonskim humanitarnim akcijama; koliko pročitanih knjiga imaju u kući; jesu li u nekoj stranci; daju li žmigavac kad skreću; jesu li iskreni na ispovijedi, koliko su najviše dobili u kladionici…? I još toga, sve tako neka obična pitanja, jer posrijedi su zacijelo obični ljudi, oni koje srećemo na poslu, u samoposluzi, na roditeljskim sastancima… Ljudi poput nas, s jednakim pravima i slobodama, identičnim dužnostima i obavezama. Razlika je, vjerojatno, samo u jednom: njih nikad nije dirnuo kadar vukovarske 'djevojčice u plavom kaputiću', oni ne haju za broj u ratu pobijene ili ranjene djece Slavonskog Broda ili Sarajeva, Aleksandru Zec da i ne spominjemo, ili ono mrtvo tijelo petogodišnjaka što ga je Mediteran prije pet godina izgurao na plažu kod turskog Bodruma. Patnja i nesreća tuđe djece njihova srca nikad nisu dodirnule.