Sve je u tajmingu: S kakvim to kalkulacijama i kombinacijama ulazimo u superizbornu 2024.?

Odluka Ustavnog suda da se postojeći Zakon o izbornim jedinicama ukine početkom listopada ove godine i time, de facto, natjera Sabor da nakon više od deset godina konačno uskladi izborne jedinice s demografskim stanjem te time spriječi neustavnu nejednakost težine glasa (tj. situaciju u kojoj je u jednoj izbornoj jedinici potrebno značajno manje glasova za mandat nego u drugoj) velika je stvar za daljnju konsolidaciju demokracije u Hrvatskoj. Naime tim činom Ustavni sud je prepoznao svoje ovlasti i alate koji su mu na raspolaganju u kontroli drugih grana. Na taj način uspostavlja se bolja ravnoteža unutar sustava trodiobe vlasti i smanjuje manevarski prostor za prevlast izvršne vlasti

Izrazito je važno to što je odluka Ustavnog suda o ukidanju postojećeg Zakona o izbornim jedinicama, pored jednake težine glasa kao preduvjeta ostvarenja ustavnog prava na jednaku konzumaciju biračkog prava, istaknula i puno jasnije nego u ranijoj odluci (iz 2010. godine, na koju se već nekoliko vlada bilo oglušilo) načelo prema kojemu granice izbornih jedinica moraju pratiti administrativne granice te prirodne, kulturne, povijesne i druge granice pojedinih područja, kao i to da postizanje matematičke usklađenosti broja birača ili stanovnika između izbornih jedinica, koje bi pak arbitrarno spajalo pojedine gradove i općine ili njihove dijelove, nije prihvatljivo.

Važno je reći da je sustav kakav danas imamo, tj. situacija u kojoj su sve izborne jedinice iste veličine (biraju po 14 zastupnika), relativno rijedak među državama koje koriste razmjeran listovni sustav. Presudno je osigurati približno istu težinu svakog mandata te uskladiti izborne granice s administrativnima. To nužno znači da će neke izborne jedinice birati nešto više mandata od drugih. Tu je pak važno da izborne granice ne budu svedene na granice manjih administrativnih jedinica koje se jako razlikuju u broju birača, odnosno stanovnika, jer bi to značilo veliku varijaciju u broju mandata, ali, što je zapravo ključno, i varijaciju u efektivnom izbornom pragu. Primjer Španjolske, u kojoj se izborne jedinice poklapaju s pokrajinskim granicama, pokazuje da nominalni prag od tri posto u praksi drastično varira kada se primijeni na velike izborne okruge, poput Madrida, te one slabo naseljene na jugu zemlje. Prag od pet posto u Hrvatskoj također je u praksi, u interakciji s veličinom izbornih jedinica od 14 mandata, nešto viši, a u ekstremnim slučajevima može ići i do sedam posto. Tome se može doskočiti tako da se, umjesto deset, formira šest izbornih jedinica, a koje će sve u prosjeku imati 23 mandata, čak i više od 20, što je matematička granica kod koje možemo očekivati da će se efektivni prag poklapati s nominalnim pragom od pet posto.