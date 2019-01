Sjedi, Ivane, jedan: Ovi današnji 'neoustaše' ne znaju pošteno ni mrziti

Veći problem hrvatskog društva od mržnje prema Srbima, muslimanima, Romima, Hrvatima, vjernicima, homoseksualcima je licemjerje. Licemjerje je pak znak neizgrađenog identiteta i oportunizma, ističe tportalov komentator te zaključuje: Ovdje se ne zna pošteno ni mrziti. U Hrvatskoj moderni 'ustaše' nemaju hrabrosti ni reći da su 'ustaše' i braniti svoju poziciju. Ispričavaju se s figom u džepu

Malo im je tko jasno objasnio da je Nezavisna država Hrvatska bila genocidna tvorevina u kojoj su ljudi odvođeni iz svojih obitelji, mučeni te masovno ubijani samo zbog toga tko su. Ne znaju da je tako bilo bez obzira na to radi li se o Srbima, Židovima, Romima ili Hrvatima. Malo njih zna da je ta 'država', čije oznake 2019. ocrtavaju po pročeljima škola, za Hrvate bila najveća izdajnička tvorevina u cijeloj hrvatskoj povijesti. Nekako u posljednje vrijeme ne dolazi do izražaja to da su ti 'suvereni' ustaše na čelu s Antom Pavelićem poklonili cijele hrvatske krajeve drugim državama. 'Hoćete Dalmaciju? Nema problema', govorio bi Ante, iskreno i neustrašivo se boreći za hrvatsku ideju. Za ove moderne 'neoustaše' te su činjenice nevažne dok se 'hrabro' bore za suverenitet na Facebooku i Twitteru. Prešućuju oni i činjenicu da su npr. 1943. najbolji frendovi tim 'ustašama' bili baš 'četnici'. Ruka ruku mije – kukavica kukavicu prepoznaje.

Genocidni izdajice koji su poklonili hrvatski teritorij i prijateljevali s 'četnicima' – samo to je trebao znati Ivan Đ. za životnu trojku iz povijesti, ali on nikada nije bio posebno uspješan đak.

Slika je to društva u kojem se članovi HDZ-a oslovljavaju s 'brate'. Rekli bi oni i 'Ej, bre, brate', ali ih je malo sram jer to 'bre' previše vuče na 'Srbadiju' ili 'srbiće'. Shizofrena je to situacija u kojoj se 'Thompsonov medaljon' klati u 'Audiju' ili 'Merđi' dok u automobilu trešti Ceca ili MC Stojan. Situacija je to u kojoj, dok se voze na stranačku konvenciju, na kojoj će gosti biti koalicijski partneri iz Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS), i prolaze pored ploče na kojoj piše Jasenovac, splitski Ivan pita virovitičkog: 'Što je tu onda bilo?', a ovaj mu odgovara: 'Ma ništa, brate. Ništa. Radni logor i ništa više, vidiš da i jugoslavenčina Andrej to financira.'