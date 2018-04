Saša Pavlić 'hrvatski Isus'? Pa stvarno! Kako to da Hrvati junake vole više od velikana

Što reakcije na dva križna puta - Riječanina koji je simboličnom gestom tražio lijek za bolesnu djecu na Markovu trgu te onaj na Veliku srijedu na zagrebačkoj Knežiji - govore o hrvatskom društvu, analizira tportalov komentator. Jedan je križ bio spektakl, a drugi prijestup...

Bilo je to na Veliku srijedu 28. ožujka, čovjek koji je vodio križni put bio je don Ivan Šibalić , župnik na Knežiji u Zagrebu, a komentari građana potječu s Facebook grupe 'Ateisti i agnostici Hrvatske'.

Križni put, kao tipična katolička pobožnost, detaljno je propisan, kao uostalom sve katoličko. Ima točno 14 dijelova čiji se sadržaj i redoslijed ne mogu mijenjati, a izvodi se u crkvama ili na posebno uređenim javnim površinama, opremljenima kipovima, slikama ili natpisima postaja, u pravilu petkom, intenzivnije u korizmi. Simbolika mu je u tome da pravedan čovjek prihvaća težinu i patnju svojega života te je izdržava do bolne smrti, nakon koje slijedi polaganje u grob, u nadi uskrsnuća.

Na Veliku subotu 31. ožujka iz Rijeke je krenuo jedan drugi čovjek s križem, Saša Pavlić , ali on je na portalima nazvan 'hrvatskim Isusom', uspoređivan je s Martinom Lutherom Kingom i Gandhijem, njegov hod je bio 'epski', a poruka 'moćna'. Naposljetku, Saša Pavlić proglašen je 'hrvatskom savješću' i 'istinskim velikanom'.

Usporedba Pavlića i Gandhija osobito je ilustrativna. Što je trebalo Gandhiju studirati pravo u Londonu, organizirati sanitet u Burskom ratu, desetljećima skrbiti za ljudska prava, neprestano biti zatvaran – kad se sve moglo riješiti s nekoliko dana šetnje? Jer velikan nema taj luksuz da kaže da je obavio dužnost, predao poruku, završio misiju i da se vraća doma. A nema iz jednostavnog razloga što on doista nosi svoj križ, i nosi ga do smrti - i opet poput Gandhija, a i Martina Luthera Kinga, koji su oboje ubijeni zbog svojih ideja.

Iz toga je očito da je Hrvatu uloga junaka primamljivija od uloge velikana, pogotovo ako se junački čin može preživjeti pa se za nj do starosti ubire povlaštena mirovina. Junaka obožavaju mediji. Kao i druge dvije vrste ljudi koje Josip Horvat pronicljivo detektira: jedna su celebrityji koji trenutno fasciniraju svijet, a sutra već budu zaboravljeni, a druga su čudaci – ljudi daroviti iznad prosjeka koji se ne mogu razviti i plodno djelovati jer je Hrvatska politički nemoćna, ekonomski zaostala, kulturno porobljena, društveno zavađena.

Već se iz toga vidi da je kod Pavlića sve obrnuto: on kreće na križni put u subotu, na kraju korizme , kad su svi križni putovi završeni; njegova zadnja postaja je središte hrvatske političke moći, Markov trg; križ čak i nije njegova patnja, nego drugih ljudi; na koncu puta ne daje se na taj križ pribiti, nego ga daje premijeru; izjavljuje da je 'obavio dužnost', 'predao poruku' i 'završio misiju' te se vraća doma.

Gesta Saše Pavlića očito je nastala u afektu: na put je pošao tjelesno nespreman, križ ga je žuljao pa ga je zamotao karimatom, trebao mu je maser za nogu, pomagač da nosi križ (Šimun Cirenac!), a čak je i ključ od auta zaboravio u džepu, pa je zaustavljao ljude po cesti da ga pošalje u rodnu Rijeku. Njegova proklamirana poruka bilo je traženje lijeka za bolesnu djecu, ali svim svojim ponašanjem signalizirao je da je pomoć potrebna njemu.

Junaštvo Saše Pavlića junaštvo je po hrvatskoj mjeri, zato ga mediji vole. Ono je plod prevelikog čitanja i gledanja pustolovina Harryja Pottera i Froda Bagginsa. Jer tko je junak fantasy žanra? Ponajprije, treba nam mladić bez biografije. On, najbeznačajniji i najslabiji od svih, dolazi u posjed magičnog predmeta. Nakon velikih borbi protiv sila zla, uz pomoć vjerne družbe, junak dolazi u središte Carstva zla, spašava svijet i vraća se doma. Napadna odsutnost biografije Saše Pavlića, njegovi stalni vapaji za pomoć, nepodnošljiva lakoća obećanja izlječenja neizlječivih bolesti – sve to ukazuje na to da smo gledali 'Gospodara prstena' u kojem se svi problemi svijeta rješavaju u jednostavnoj simboličnoj gesti.