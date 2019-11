Prije nego što opet završi u haljini, srušite taj smeđe-narančasti kubus, ko boga vas molim!

U civiliziranijoj i bogatijoj zemlji civiliziranijih i bogatijih ljudi, nelijepi neboder u kojem je stanovalo 90 posto zagrebačkog novinarstva i novinskog izdavaštva već bi bio pod konzervatorskom zaštitom ministarstva kulture. Tko zna, možda bi se na ponekom od tih 16 katova našlo mjesta i za kakav muzej novinarstva…Umjesto što je pretvoren u reklamni stup, ne bi li ga bilo pravednije srušiti, pita se komentator tportala

Iskreno govoreći, nije mi se nikad nešto posebno sviđao taj neboder. Guglao sam malo ovih dana i našao podatak da je to bila tek druga takva građevina u Europi (prva je bila u Švicarskoj), cijela optočena fotoizolacijskim staklima. Ni to me nije impresioniralo: taj visoki smeđe-narančasti kubus uvijek mi je bio nelijep, pogotovo nakon što su mu u blizini podignute dvije daleko impresivnije zgrade – najprije Zagrepčanka, pa kasnije i Cibonin toranj. U usporedbi s njima, Vjesnik je izgledao nekako socijalistički dosadno, uštogljeno, nimalo atraktivno. Ali, to je bila smo vanjština. Bitna je bila unutrašnjost, odnosno – ono što je iz nje izlazilo kroz široka vrata tiskare.