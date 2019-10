Trideset godina želimo bolju Hrvatsku i ništa: Jesmo li džaba krečili?

Nekako s proljeća ove godine, dvojica mojih beskrajno dragih kolega i prijatelja, potpuno neovisno jedan o drugome, u različitim medijima i u vrlo kratkom vremenskom razmaku, napisali su kolumne o nečemu što je i mene tih dana odnekud pritisnulo i snuždilo: o tome da već trideset i više godina – džaba krečimo. Mi, novinari.

A što smo postigli osim te utaman okrečene virtualne fasade? Pitajte Sanadera, Kutlu, Vidoševića, Bandića, Mamića, Glavaša, Šeksa, Bozanića, Košića, Stojića, Todorića, Merčepa, Hasanbegovića, Đapića, Brkića, Kalmetu, Karamarka, Tomca, Sedlara, Horvatinčića, Keruma, Krstičevića, Plenkovića… Pitajte i Milanovića, Linića, Obersnela, Jakovčića, Vlahušića, Vrdoljaka, Turudića, Šeparovića , pitajte gospođe Žalac, Grabar-Kitarović, Kosor, Murganić, Lovrić-Merzel, Šuicu, Esih, Dalić, Markić, Omejec , ma pitajte koga god hoćete (slobodno im recite da sam vas ja poslao) što su to novinarke i novinari u zadnjih trideset godina napravili a da je uslijed njihovih napora i rizika Hrvatska postala imalo poštenija, solidarnija, ravnopravnija, naprednija, slobodnija, časnija, humanija, pravednija, zdravija, obrazovanija, kulturnija i, općenito, bogatija u svakom mogućem smislu? Uglas će vam reći ono što i sami mislite, ali vam je nekako neugodno preda mnom naglas kazati: ništa! Nothing, niente, nichts, rien, nada!

Ovo je samo faza

Cijelo ovo kukumavčenje – ako ste uopće izdržali čitati dovde – izazvala je činjenica da sam sav ovaj pretopli četvrtak pri kraju prababljeg ljeta potrošio na odabir teme kojom bih vas ovdje gnjavio ili zabavljao: hoću li o nedosljednoj Veljači kod površnog Stankovića; hoću li o štrajku učitelja među kojima najmanje desetina ni u paklu narkotika ne bi zaslužila to časno zvanje; hoću li o proustaškom tjedniku koji s naslovnice vrišti da ona zadarska djevojčica nije ni najmanje silovana; hoću li o prijedlogu novoga kaznenog zakona koji uvodi mjeru 'zabrane pristupa internetu', kao da je internet, ne znam, spomenik Franji Tuđmanu; hoću li o tragikomičnoj opoziciji koja se kao zgraža iznajmljivanjem saborske vijećnice, najpraznije dvorane u zemlji, naročito radnim danima, hoću li o… Čime da se bavim nekoliko sati, kojom neopametivom glupošću, kojom neizravnjivom iskrivljenošću, kojom nezagladivom gadošću?

Sad je već petak, dva su sata ujutro, a mene hvata strah da bih ponekoga od mlađih kolega i kolegica ovim svojim poniranjem do dna besmislenosti novinarskog posla mogao navesti na razmišljanje o ispravnosti odabira ovog poziva. Jao, ljudi, molim vas, ne dajte se ni na časak pokolebati! Ima i smisla i razloga i potrebe! Ovo je meni samo faza, 'one of my turns', štono bi rekao Roger Waters, a već sutra vam se vraćam u pozadinsku logističku podršku, ni odvažan ni mlad, ali svjestan činjenice da i medvjedi ponekad nadrapaju, zar ne?