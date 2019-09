Spavaš li sad mirno, Bandiću Milane? Pokaži da si jači!

Onda, što vam se čini od ovog našeg novog Milana Bandića, aspiranta na titulu predsjedničkoga kandidata i borca za korupciju svima, a ne samo njima? Ako vam ova dva tjedna nisu bila dovoljna za stjecanje nekog stava o njemu, ovakvog ili onakvog, kad bi se mene pitalo – ostali biste bez prava glasa na sljedećim predsjedničkim izborima! Jer ako ne znate što biste o njemu mislili (ponavljam: ovako ili onako, dobro ili loše, oduševljeno ili zgroženo, svejedno mi je), najvjerojatnije imate neki problem s razlučivanjem i svih preostalih pretendenata na istu titulu i glasat ćete – ako uopće iziđete na biralište, naravno, znamo se – onako kako vam je netko drugi rekao.

Osobno, u životnoj avanturi dojučerašnjeg Darija Juričana vidim hrabar, duhovit i pozitivno drzak performans, potpuno suvisao primjer suvremene konceptualne umjetnosti, subverzivan i konstruktivan u jednakoj mjeri. To je akt umjetničkog revolta i demonstracija talenta kakav nitko od nas ne posjeduje.

Da, naravno, promijeniti ime u Milan Bandić, voditi ozbiljnu pravnu bitku da ti se ta želja i službeno usliši te dokumentirano ovjeri, pa potom izići pred javnost i tražiti je da te politički izabere za svojeg vođu – genetski mutiranoga klona najgorih pokvarenjaka koji su ovu zemlju dosad trpali u svoje torbe i džepove! – da, svakome je od nas to moglo pasti na pamet u kakvoj kafićkoj ili tulumskoj zajebanciji. Ali, napraviti to doista, stvarno po šalterima i kancelarijama inzistirati na svojoj želji da se zoveš Milan Bandić, angažirati odvjetnika koji će slučaj izgurati do razine pravno nemoćnog ministarstva uprave, pa onda ozbiljno krenuti u efektnu pretkampanju (koja ipak nešto košta!) – e, za to treba imati i muda i volje i, a to je najvažnije, jasnu viziju umjesto nejasna odgovora na pitanje 'majko mila, a što ako mi ovo zbilja prođe?'.