Prestanite se zgražati nad idiotizmima iz Splita: Ova psovka završit će u Ustavu

Da sam na mjestu predsjednice, premijera, ministrice kulture ili ministrice znanosti, grafit sa splitske osnovne škole ubilježio bih kao još jednu recku u nizu ostvarenih ciljeva svoje politike

Uvodna napomena koju valja shvatiti i kao izjavu o odricanju od odgovornosti: u tekstu što slijedi naići ćete na nekoliko psovki, neprimjerenih izraza i riječi mržnje, no sve su to redom citati drugih ljudi – većinom javno poznatih počinitelja – a nipošto autorsko djelo potpisanoga komentatora. Isti se unaprijed ograđuje od njih te ih koristi isključivo kao nužno sredstvo za ilustraciju aktualnog stanja nacije. Hvala na razumijevanju.

Upravo je taj grafit sukus djelovanja svih hrvatskih političkih 'elita' od osamostaljenja do danas, a naročito ove aktualne. Razmislite sekundu i bit će vam jasno da ga je pod okriljem noći nasprejati mogao bilo koji učenik, bilo koji nastavnik i bilo koji učenički roditelj, ne samo iz te škole.

Da, to je pisalo na pročelju jedne osnovne škole u Hrvata. Više od godine dana.

Bila je to istinska avangarda ovih aktualnih grafita ali, za razliku od njih, ne nažvrljana drhtavom rukom, nego lijepo, uredno nasprejana kroz krasopisnu šablonu, svako ponovljeno slovo identično prethodnome, baš kao da je posrijedi kakav latinski citat o znanju kao najvišem cilju i najvećoj vrednoti.

Ne znam više ni sam koliko sam puta izgovorio i napisao: kad bi neka ozbiljna strana TV-kuća htjela snimati dokumentarnu seriju o Hrvatskoj i kad bi producenti mene pitali da im nacrtam rutu za tri mjeseca rada na terenu, rekao bih im da se prva četiri tjedna stacioniraju isključivo u Splitu, a poslije mogu kud ih noge nose. Jer sve najbolje i sve najgore što postoji u Hrvatskoj, sve najljepše i najružnije, sve najrigidnije i najslobodnije, sve najtužnije i sve najveselije – sve je to koncentrirano na ovom skučenom prostoru. Kad odete odavde, dragi moji producenti, ništa vas više u Hrvatskoj neće iznenaditi, ni pozitivno niti negativno, jer sve ste bitno već vidjeli i doživjeli u tih mjesec dana Splita.

Stoga najljubaznije molim da se prestane, ili barem smanji, sablažnjivanje i zgražanje nad idiotizmima koji se događaju u Splitu. Sve to, naime, postoji i kod vas, ma gdje u Hrvatskoj živjeli. I vaš je grad zapušten, i vaše su fasade nakinđurene nacističkim i ustaškim grafitima, i vi imate svoje baldasare i opare, o kerumima da ni ne govorim, i vaši bi navijački vandali živinski navalili na trojicu beogradskih sportaša, i u vašim se školama na mjestu ravnatelja može naći notornih budala, i… Ma, umjesto da dalje nabrajam, pametnije je da vas na vrijeme upozorim: grafit 'Kurca ne razumin jer neželim razumit' nije napisan samo na zidu splitske škole! Ovdje je samo prvi put jasno viđen ali, vjerujte mi, on je ispisan i kod vas, svuda gdje se okrenete. I u ambulanti i u bolnici, i u banci i u Saboru, i na sudu i na DORH-u, i na svakom ministarstvu i na svakom poglavarstvu, i na svakoj knjizi preostaloj na popisu obavezne školske lektire, i na Ini i na Agrokoru, i na 'non paperu' i na 'white paperu', i na svakom kolodvoru s emigrantima-početnicima i na svakoj bogomolji, na svakom daljinskom TV-upravljaču i na svakom profilu društvenih mreža.