Đakić o psovkama na Grmojin račun: To nije bilo primjereno, ali je bilo efikasno

Iz snimke koju je sinoć objavila televizija N1 vidljivo je da se nakon sukoba premijera Andreja Plenkovića s Mostovim Nikolom Grmojom napetost nije smirila. HDZ-ovci, pri čemu je prednjačio Josip Đakić, Grmoji su uputili niz psovki i uvreda

'Ovo što se događa s Mostom otkad nisu u koaliciji je terorizam koji rade nad svima, osobito nad zastupnicima HDZ-a. Uvredama, omalovažavanjima. To ne možemo tolerirati', poručuje Đakić.

Đakić riječi koje je uputio Grmoji ne smatra psovkama. 'To je nepristojna riječ, nije to psovka. Ako ćemo analizirati, i vi u žargonu puno puto svašta kažete. Nemojmo se hvatati za dlaku, to nije potrebno. Normalni smo ljudi u normalnom svijetu, čujem ja i od vas svakakvih riječi. Kontrolirat ću se da ne budem takav, ali ne znam koja druga riječ bi pomogla', odgovorio je Đakić novinarima.

Upitan očekuje li sankcije za svoje ponašanje, kazao je: 'Ma daj molim te. Nemojte me više zvati da dajem takve izjave, vi me zajedno s Grmojom provocirate. O čemu govorimo? O jednoj banalnoj riječi koja je zapravo smirila gospodina Grmoju i on je otišao. Iako nije ugodna ni lijepa, ali je bila efikasna. Poslije dolazi da bi išli na kavu, razgovarali. Rekao sam mu 'ne dolazi u obzir, ti si svoje rekao'. Izvrijeđao nas je i omalovažavao.'