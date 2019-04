Osjećate li ovu zemlju, Milane Bandiću? Oni imaju 18, a sve što će od nje dobiti jest k.... od ovce. I to zahvaljujući vama

U nekoliko sažetih rečenica gradonačelnik Zagreba dao je znanstveno objašnjenje pesimizma mlađih generacija vezanog uz budućnost Hrvatske. Od svih tih nacrta istraživanja, statističkih modeliranja i teorijskih konceptualizacija vrednije je Bandićevo prostačenje

'Ja zbilja volim Hrvatsku. Nema ljepše zemlje i ne znam 'ko od nas ne bi htio ovdje živjeti', riječi su maturantice prirodoslovno-matematičke gimnazije iz manjeg hrvatskog grada u okviru istraživanja Instituta za društvena istraživanja o obrazovnim planovima hrvatskih srednjoškolaca, provedenog u studenom 2017. godine. 'Nije vam ovo Zagreb, razumijete. Ovdje morate imati vezu da kasnije dobijete posao. Znati gradonačelnika da dobijete posao. Ili netko vaš mora imati poslove s njima ili, još važnije, stranačku iskaznicu', iznosi u svojoj 18. godini učenica generacije s brojnim uspjesima na državnim natjecanjima. 'Nema tu pomoći! To je Hrvatska!', uglas su dodali njezini kolege iz škole.

Oni su dio generacije koja ove akademske godine studira na hrvatskim sveučilištima i veleučilištima većinom s jednom željom: što prije napustiti Hrvatsku. Generacija je to mladih osoba optimističnih u vezi s vlastitom budućnosti, ali bez ikakve vjere u zemlju u kojoj su odrasli. Mogu sve, ali ne ovdje. Žele živjeti ovdje, ali im to nismo osigurali. Njihove su riječi toliko razorne da bi svakoga trebale pogoditi izravno u srce. Naročito one koji vode Hrvatsku.

Nema jadnije zajednice od akademske

'Je l' ti znaš gdje je ona? Sad će doći k meni s rješenjem i istim bodom kao kad je kuhala kavu. Vido, radite posao preko k…. Je l' ti znaš 'ko je ta mala? To je dijete iz moje familije. Budi malo čovjek! Imate li vi srca? Osjećate li vi ovu zemlju? Imaš li imalo poštovanja prema gradonačelniku? Vi j….! Što je ona dobila? K…. od ovce? I to zahvaljujući vama koje boli k….! Kamen bi proplakao, Vido!', argumentirano i akademski je obrazlagao gradonačelnik Milan Bandić svojim podređenima.