Opasno vrije u bosanskom loncu: Spominjanje Herceg-Bosne uzburkalo duhove, ali i ideje 'građanskih stranaka' zapravo 'prekrajaju' BiH. Što sad?

Dok u Hrvatskoj Državno odvjetništvo otvara potrebu nenadane i neplanirane rekonstrukcije Vlade, a Donbas je na rubu rasplamsavanja novog oružanog sukoba, drama se odvija i u našem neposrednom susjedstvu, u Bosni i Hercegovini

Dejtonski sporazum osmišljen je kao privremen i okvirni sporazum koji je završio rat i ponovno konstituirao bosanskohercegovačku državu. Uz sve njegove nelogičnosti, probleme i nedorečenosti, on je svakako uspio u prvome, a barem na vanjskom planu i u drugome cilju.

Treba se zapitati, što je u ovome trenutku važnije i presudnije za BiH? Poštivati preporuke Venecijanske komisije da se izborna pravila ne mijenjaju u izbornoj godini ili dopustiti situaciju u kojoj postoji mogućnost djelomičnog bojkota izbora i upitna je mogućnost sastavljanja buduće izvršne vlasti na entitetskoj i državnoj razini?

Kako bi se postigao dogovor, važno je početi razmišljati izvan kutije, a ne poput papige ponavljati izlizane fraze. Pored toga, važno je do kraja osvijestiti sve implikacije mogućih puteva izborne reforme. Ako se želi omogućiti svim građanima da se natječu za sve funkcije u državi, onda je neodrživo to da se jedan član Predsjedništva bira u jednom entitetu, a druga dva u drugom entitetu, umjesto da na cijelom teritoriju svi građani mogu glasati za svojeg člana. Nadalje, ako se omogući to i da pripadnici famoznih ostalih (3,7 posto ukupnog stanovništva, od kojih dio otpada na one koji se ne žele etnički opredijeliti, a dio na pripadnike nacionalnih manjina, poput Roma i Židova) budu birani u Predsjedništvo, ono mora biti ili povećano na format koji je imalo 1990. godine (2+2+2+1) kako bi se zadržao neparan broj ili pak Predsjedništvo treba transformirati u ceremonijalnog, jednog predsjednika koji će biti biran tajnim glasanjem na zajedničkoj sjednici obaju domova državnog parlamenta. Inačicu potonjeg rješenja može se pronaći u programu jedne od političkih opcija bez načelnog etničkog predznaka, poput Naše stranke. Pored toga, Dom naroda je zamišljen, kako mu i ime kaže, kao gornji dom koji služi etničkom, a ne teritorijalnom predstavništvu, tako da svako rješenje, osim onoga koje bi ukinulo taj dom, mora uzeti taj princip u obzir, na ovaj ili onaj način.